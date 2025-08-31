Ovo je vjerojatni sastav za Jadranski derbi

Nogometaši Hajduka i Rijeke odigrat će danas s početkom u 21 sat na Poljudu derbi 5. kola SuperSport HNL-a. Splitska momčad 180. Jadranski derbi dočekuje bez krivog koraka u dosadašnjem dijelu SHNL-a, dok Rijeka dolazi uzdrmana visokim europskim porazom (PAOK 0:5) i ispadanjem iz Europa ligu u Konferencijsku ligu te s nizom od tri utakmice bez slavlja u prvenstvu. Evo očekivanih sastava za tu utakmicu.

Očekivani sastav Hajduka

Teško je zamisliti da će Gonzalo Garcia raditi veće promjene u odnosu na momčad koja je osvojila tri boda iz Osijeka. Na jednu će biti prisiljen jer zbog ozljede nema Zvonimira Šarlije pa će se Ronu Raciju u stoperskom tandemu pridružiti mladi Branimir Mlačić.

Za nastup ne konkuriraju ni Ante Rebić ni Marino Skelin, a novi igrači Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez još nisu spremni za punu minutažu. Stoga će na bekovima biti Fran Karačić i Šimun Hrgović, a vezni red činit će Filip Krovinović, Adrion Pajaziti i preporođeni Rokas Pukštas. U napadu će najvjerojatnije zaigrati Abdoulie Sanyang Bamba, Roko Brajković i Marko Livaja.

Očekivani sastav Rijeke

Rijeka je u nešto drugačijoj situaciji. Radomir Đalović bi, s obzirom na ritam od dvije utakmice tjedno, mogao nešto više mijenjati. Najavljeno je da bi moglo doći do promjena na bekovskim pozicijama pa bi Justas Lasickas zamijenio Antu Oreča na desnoj strani.

U konkurenciju se u odnosu na utakmicu s PAOK-om vraća Merveil Ndockyt te bi on opet mogao stati na desno krilo. Budućnost Nike Jankovića je neizvjesna, ali u ovom trenutku nema naznaka da je transfer blizu pa se očekuje da će i on zaigrati od prve minute.

Standardna je dilema hoće li u vrhu napada krenuti Toni Fruk ili netko od klasičnih centarfora, no kako stvari stoje, izbor bi ipak mogao pasti na Fruka, dok će na lijevom krilu biti Luka Menalo. Ostatak momčadi je standardan, piše Index.

