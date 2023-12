OVO JE ŠOK ZA MNOGE Strahonja uživo u emisiji HTV-a objavio veliku vijest

Na kraju HRT-ove emisije Lige prvaka, bivši nogometni sudac Marijo Strahonja, koji je radio na emisiji Stadion te velikim nogometnim natjecanjima kao sudački analitičar, oprostio se od TV karijere.

- Nakon pet i pol godina htio bih iskoristiti priliku i zahvaliti Hrvatskoj radioteleviziji na ukazanoj prilici, vama urednicima koji ste sjajno moderirali ovu i ostale nogometne emisije, izvrsnim sugovornicima, mojim prijateljima te svima koji su radili da bi ova emisija ovako lijepo izgledala.

Jednako tako hvala i gledateljima koji su prihvatili moje analize, nekima su se sviđale, nekima malo manje. Međutim, svatko ima pravo na svoje razmišljanje i to je potpuno razumljivo. Svima svako dobro, ugodne trenutke, blagoslovljen Božić te puno uspjeha u novoj godini, rekao je Strahonja.

Pogledajte HTV-ov prilog:

Podsjetimo, početkom prosinca Hajduk je na Poljudu ugostio Goricu. U 70. minute te utakmice Torcida je uputila poruku Strahonji: "Nemoj Strahonja da te brige more, zašto više ne možeš na more".

On je to komentirao kratko:

"Ne diraju me takve stvari, nas su još kao suce učili kako se nositi s povicima i pritiscima. Ja ću i dalje svoju funkciju obnašati u duhu objektivnosti."

Poznati odvjetnik i nekadašnji predsjednik Hajdukovog Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković iznio je početkom tjedna zanimljiv stav o porukama Torcide upućenih Strahonji.

''Prema javnom djelovanju Marija Strahonje nemam nikakvog poštovanja (čovjeka ne poznajem i ne znam ništa o njemu). Bio je loš sudac koji je smatrao poštenim suditi klubu iz grada u kojem živi i za koji navija, često licemjeran u komentarima, iritantnih i pristranih procjena odluka (nije penal na Pukštasu u Superkupu, ali na Periću u Osijeku je...itd., itd., itd. - možemo tri dana nabrajati).

Ali od svega ovoga jače je moje poštovanje njegovog prava da slobodno govori što želi i bude siguran u svakom pedlju ove zemlje, da se dobrodošlo osjeća svugdje, bez vrijeđanja i neprimjerenih komentara. Ja sam neobjektivan u odnosu na svoj klub, on na svoj i to je u redu. Onaj koga smetaju njegovi komentari ima način - mail HRT-u i otkaz pretplate. Nije se on sam tamo doveo'', zaključio je Pavasović Visković.