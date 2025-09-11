Ovo je scenarij koji bi zapalio atmosferu uoči derbija na Poljudu

Varaždin i Hajduk su u protekla dva kola uzeli po četiri boda protiv Rijeke, Dinama i Osijeka, a sada će se susresti međusobno i to na vjerojatno punom Stadionu Anđelka Herjavca čiji travnjak više nije najgori u ligi jer je obnovljen. Pred Bijelima je ozbiljan protivnik koji je ove sezone prvi put izašao u Europu. Već se Hajduk na tom gostovanju znao i opeći, a znao je i odnijeti velike pobjede u sudačkim nadoknadama.

No, u najavi ovog ogleda valja poseban akcent staviti na psihološki aspekt koji može doći do izražaja ovisno o samom ishodu. Nezahvalno je već pričati o onome što dolazi za desetak dana, ali ako se uzme u obzir da se radi o najvećem derbiju hrvatskog nogometa, onda se stvari već mogu gledati i kroz tu prizmu. Dakle, što se Hajduka tiče, raspoloženje uoči derbija definirat će ishod utakmice protiv Varaždina, pišu SN.

Naravno, u igri su tri moguća rezultata od kojih bi jedan valjalo pošto-poto izbjeći ako ste Hajduk. A to je poraz. U tom bi slučaju svi pogledi bili upućeni prema utakmici Dinama i Gorice, a tinjala bi nada da Mario Carević može pomoći otkidanjem bodova, što i nije baš jednostavno. Poraz bi, logično, bio najgori scenarij o kojem nitko ne razmišlja, ali je moguć.

Nikako ne bi bilo dobro na taj način nastaviti prvenstvo nakon pauze, a usto bi se onda derbi čekao u nekakvoj nervozi koja nikome na Poljudu ne bi odgovarala. Među hajdučkim pukom vlada razmišljanje da treba što duže ostati u koraku s Dinamom, a kamo sreće da već sljedećeg vikenda dođe prilika za odvajanje, kao što je slučaj bio kolo prije pauze. Mogu Varaždin i Hajduk i podijeliti bodove, ali ni to ne bi baš odgovaralo Hajdukovcima, iako će na suprotnoj strani stajati momčad Nikole Šafarića koja zaslužuje puno poštovanja za sve dosad ostvareno.

Ipak, na Poljudu bi se na takav ishod gledalo kao na dva izgubljena boda, a bilo kakav gubitak bodova uoči derbija nije poželjan. Na sve ovo gledamo, naravno, iz psihološke perspektive jer u nemalom broju slučajeva taj aspekt igra veću ulogu od onog fizičkog. Idealan scenarij bi pak bila pobjeda, tri boda i u tom smjeru će, koliko god teška priprema utakmice bila, razmišljati Gonzalo Garcia.

No, ništa drugačije ambicije neće imati ni Varaždin kojemu je samopouzdanje na vrhuncu. Vjerojatno je utakmica koja će se igrati u subotu u Baroknom gradu i derbi ovog kola, a tko će biti sretniji tek treba vidjeti. No, jedno je sigurno: ishod ove utakmice imat će poseban utjecaj na psihološki aspekt derbija tjedna. O porazu na Poljudu nitko ne razmišlja, remi bi se nekako i probavio, a pobjeda bi bila sjajan vjetar u leđa hajdučkom puku, ali i samim igračima uoči najveće utakmice hrvatskog nogometa...