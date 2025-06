Ovo je kapetan junak koji je posljednji napustio tonući katamaran Melita: "Najteže mi je bilo kad sam morao prebrojati ljude..."

Još se utvrđuju okolnosti pomorske nesreće katamarana "Melita", koja se dogodila pretprošle noći u zadarskom kanalu. Junak dana bio je zapovjednik katamarana "Melita" koji zbog olujnog nevremena zamalo da nije potonuo kod Zadra. Svi putnici i članovi posade spašeni su u profesionalno izvedenoj akciji. Dijelom potopljeni brod i dalje je u blizini mjesta havarije.

Katamaran "Melita" noć je proveo u Zadarskom kanalu. Za njega je bio privezan remorker.

- Tijekom dana nastavit će se radovi na izravnavanju broda te osiguranju da ne bi došlo do potonuća. Nakon toga, ako bude sve u redu, brod bi trebao biti privezan uz obalu, gdje će se nastaviti daljnje radnje za uklanjanje goriva koje je trenutno na brodu, a potom slijedi tegljenje do brodogradilišta koje ugovori vlasnik, rekao je za HRT Alen Rukavina, lučki kapetan LK Zadar.

Sinoć su se društvenim mrežama proširile fotografije plastičnih krhotina.

- Naša posada je provela dan prikupljajući te predmete u okolici i postoje čvrste indicije da su to dijelovi broda "Melita", potvrdio je Rukavina.

Teško je za sada govoriti o tome što je dovelo do ove havarije. Provode se dvije istrage.

- Jednu istragu provodi Lučka kapetanija, a drugu Agencija za istraživanje pomorskih nesreća. Svatko radi u svojoj nadležnosti. Za sada je još rano reći što je uzrok, zato što treba izvaditi brod, treba vještačiti brod i potom ćemo znati više, istaknuo je Rukavina.

Jurlina: Imao se osjećaj da je puknulo nešto, da je puknuo trup

Jadarska ekipa HRT-a uspjela doći i do zapovjednika katamarana "Melita". Kapetan Marko Jurlina samo za HRT opisao je što se dogodilo.

- Na povratku kod Žderlca znao sam da nas čeka tramontana koja je najgora za sam Zadarski kanal. Ona je najgora jer razvije najviše valova i pri izlasku iz Ždrelca usmjerio sam brod odmah prema luci Gaženica, nestandardnoj ruti. Nisam išao sredinom kanala nego sam se malo pomaknuo prema kopnu da uspijem ublažiti koliko mogu te valove. Sam trenutak desio se ispred same luke Gaženica, osjetio sam nagnuće broda, odnosno posrtanje broda na lijevu stranu. Imao se osjećaj da je puknulo nešto, da je puknuo trup. I vidio sam, nema šale, zato što sam to na oko vidio, da to nema tu sad razmišljanja, jer to se puno vidjelo se odmah kako je brod posrnuo. Mi smo prošli to dosta puta u zimskim uvjetima. Međutim, jednostavno se moralo desiti tu gdje se desilo i na taj dan i u tom trenutku. I pristupili smo spašavanju ljudi, rekao je Jurlina.

Istaknuo je kako su baš prije tjedan dana imali lučku kapetaniju na brodu pred kojom su uspješno odradili vježbu spašavanja u slučaju havarije.

- Jedno je trening, a drugo utakmica. Najteži trenutak cijele te priče, bilo je prebrojavanje na samoj rivi, gdje sam morao prebrojiti 38 ljudi, da vidim jesu li svi spašeni, kazao je Jurlina.

Istaknuo je kako je bilo jako stresno.

- Najponosniji sam zbog toga što su svi ljudi spašeni i to je to, naglasio je Jurlina.

Novinar Vladimir Šetka razgovarao je i s direktorom i vlasnikom tvrtke brodara G&V Line Iadera Draženom Montanom koji je iznio nove detalje o havariji katamarana "Melita".



- Sada trenutno osiguravamo brod da ostane na površini, mada on sam po sebi stoji na površini jer je tako građen. Ima on proračunati stabilitet i u prije oštećenom stanju, tako da nije ni potonuo. A sada slijedi ispravljanje njega da se s dodatnim balonima ispumpa more koje je ušlo u njega i onda ga pripremiti dalje za tegalj, odnosno odlazak u neko brodogradilište, rekao je Montana.

Rekao je i što bi moglo biti uzrok havarije katamarana.

- Mislim da bi uzrok bio baš onaj jaki neverin. Brod sam po sebi ne bi mogao i ne bi trebao puknuti i ja mislim da nije. Vjerojatno je naletio na nešto od balvana, nekog dijela kao što smo bili svi svjedoci, to veče su u Zadru letjele i tende i krovovi i svašta, tako je bilo nešto i u moru. Noć je bila, to se ne vidi i on je dobio nekakav udar, otkinuo se komad uslijed čega je more ušlo u trup. Samim time se on nagnuo na lijevu stranu, počeo je primati more. Posada je reagirala odlično, svi su putnici spašeni, to je najvažnije, istaknuo je Montana.