Ovo je fotografija dana iz Dalmacije

Imamo fotografiju dana iz Dalmacije.

Netko je odlučio svoj madrac u svom automobilu prevesti od točke a do točke b - bez ičije pomoći. OK, ugrozio je promet i spomenuti madrac, ali nikad ne znamo što se krije iza bizarnog prizora poput ovog.

Dali smo si mašte pa razmišljamo je li ovo ženska osoba koja napokon napušta nekog nemarnog gospodina, nečiji momak koji napokon odlazi od majke, student koji stiže na avanturu života...?

Vjerojatno priča i nije duboka, ali ovo je slika dana.