Ovo je Dalićev popis igrača za nove utakmice

Izbornik hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić, odabrao je 24 igrača za predstojeće utakmice protiv Češke i Gibraltara u okviru Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

"Omogućili smo više opcija"

Hrvatska dočekuje listopadski program s maksimalnim učinkom nakon četiri odigrana susreta, a pred Vatrenima su sada ogledi s Češkom 9. listopada u Pragu (20:45) te s Gibraltarom tri dana kasnije u Varaždinu (20:45).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Izbornik Dalić pozvao je 24 igrača, a pritom je poslao i 12 pretpoziva koje može aktivirati u slučaju potrebe.

"S obzirom na odličan dosadašnji učinak u kvalifikacijama, logično je da ostajemo vjerni ekipi koja je izborila ovih maksimalnih 12 bodova. Raduje me da se Joško u odličnom izdanju vratio na teren, a Matea ćemo, naravno, čekati do posljednjeg trenutka jer se radi o jednom od naših nositelja igre. Slanjem većeg broja pretpoziva omogućili smo si više opcija jer se neki igrači muče s ozljedama, drugi s klupskim statusom, a treći se nameću dobrom formom, pa ćemo kroz iduća dva tjedna vidjeti trebamo li još nekoga priključiti ekipi", izjavio je izbornik Dalić, javlja HNS.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatski nogometni savez (@hns_cff)

"Odlično smo odradili lipanj i rujan te se doveli u situaciju da sada s još dvije dobre utakmice možemo ostvariti svoj cilj. Neće nas zavarati osječka pobjeda nad Češkom - znamo da će Česi pred svojom publikom biti još bolji, čvršći i agresivniji te da moramo odgovoriti na isti način i tako omogućiti da prevagne naša kvaliteta. Bit će nam to najteža utakmica u ovim kvalifikacijama, ali izboriti Svjetsko prvenstvo niti može niti smije biti lagano. To je kruna karijere svakog sportaša i trenera te naša želja, motiv i zajedništvo moraju biti upravo na takvoj, najvišoj mogućoj razini. Pun sam vjere u ovu momčad koja je do sada imala upravo takav pristup, pokazala je da je najbolja u skupini i sada želimo to potvrditi u Pragu", poručio je Dalić koji će u Češkoj 100. puta voditi Vatrene, a potom 101. utakmicu doživjeti u svom Varaždinu protiv Gibraltara.

"Iznimno se radujem tom nastupu pred varaždinskom publikom, a duboko sam uvjeren da ćemo gledateljima dati puno razloga za zadovoljstvo jer smo u utakmici protiv Gibraltara veliki favoriti i od te uloge ne bježimo, a ulog je prevelik da bismo dopustili bilo kakvo opuštanje", zaključio je izbornik.

Potvrda odlaska na SP

Reprezentacija će se okupiti 6. listopada u Zagrebu gdje će se pripremati do odlaska u Prag 8. listopada, gdje je dan kasnije na Fortuna Areni susret s Češkom. Vatreni će odmah poslije utakmice letjeti za Zagreb i potom se smjestiti u Varaždinu, gdje će boraviti do 12. listopada i ogleda s Gibraltarom.

Uoči listopadskog programa, Hrvatska je vodeća u skupini s 12 bodova iz četiri utakmice i gol-razlikom +16, a isti broj bodova ima Češka uz utakmicu više i gol-razliku +5. Farski otoci i Crna Gora imaju po šest bodova iz pet utakmica, a posljednji Gibraltar nakon pet utakmica na svom kontu nema osvojenih bodova. Pobjednik skupine osigurat će direktan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok će drugoplasirani izboriti dodatne kvalifikacije. Nakon ovih ogleda u listopadu, Hrvatsku još u studenom čekaju utakmice protiv Farskih otoka u Rijeci te Crne Gore u Podgorici.

Popis igrača za utakmice protiv Češke i Gibraltara:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Lovro Majer, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović

Pretpozivi: Nikola Vlašić, Bruno Petković, Josip Juranović, Mislav Oršić, Borna Sosa, Luka Sučić, Petar Musa, Igor Matanović, Domagoj Bradarić, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Ivor Pandur.