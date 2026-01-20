Ovo će se ove godine ukinuti u EU. Svi ih koristimo, i to jako često...

U ugostiteljstvu Europske unije na pomolu su velike promjene. Od kolovoza restorani više neće smjeti koristiti jednokratne vrećice za umake i začine poput kečapa i majoneze, kao ni za ulje, sol i ocat. Riječ je o mjeri koja proizlazi iz europske uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), koja je stupila na snagu u siječnju prošle godine, a sada konkretno postavlja zabranu za nadolazeće ljeto.

Cilj je jasan: smanjiti količinu ambalaže, osobito plastike za jednokratnu upotrebu, koja često završava u okolišu, piše tgcom24.

Zbogom vrećicama, dobrodošli održivi spremnici

Prema novim pravilima, restorani na području EU morat će odustati od posluživanja začina i umaka u jednokratnim vrećicama – koje su nerijetko izrađene od plastike. Umjesto toga, ugostitelji će morati prijeći na održivije alternative, odnosno na višekratne spremnike i dozatore.

No, dio ugostitelja već izražava zabrinutost. Takvi spremnici često se doživljavaju kao manje higijenski, a neki upozoravaju i na mogućnost većeg rasipanja namirnica ako se doziranje ne kontrolira dovoljno precizno.

Nova pravila ne odnose se samo na restorane. Sektor turizma i smještaja također će se morati prilagoditi: u hotelima će se postupno ukinuti jednokratne “monodoze” šampona, balzama i drugih proizvoda za njegu i higijenu tijela.

Umjesto malih bočica predviđaju se alternativna rješenja, poput dopunjivih dozatora. Europska komisija pritom snažno brani odluku, naglašavajući da plastika koja se ne reciklira često završava u moru i drugim osjetljivim ekosustavima, a potom ulazi i u prehrambeni lanac.

Troškovi i higijenski standardi

Iako je ekološka logika jasna, nova regulativa otvara i niz praktičnih pitanja – prvenstveno oko troškova prelaska na nova rješenja te oko higijensko-sanitarnog aspekta.

Upravo su higijenske dvojbe posebno došle do izražaja tijekom pandemije, kada su se mnogi restorani okrenuli jednokratnim, porcioniranim vrećicama kako bi smanjili kontakt i rizik od kontaminacije. Od kolovoza će, stoga, biti ključno pronaći model koji istodobno smanjuje otpad, ali i osigurava visoke standarde sigurnosti hrane i zaštite zdravlja, javlja tgcom24.

Prilagodba je neizbježna, a detalji će odlučiti uspjeh

U idućim mjesecima ugostitelji i hotelijeri morat će se pripremiti na promjene koje će, barem u početku, zahtijevati dodatna ulaganja i prilagodbu prakse u svakodnevnom radu. Hoće li nova pravila donijeti stvarne ekološke koristi bez narušavanja higijene i povećanja troškova za potrošače, pokazat će prva sezona provedbe zabrane.