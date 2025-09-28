Ovo biste uvijek trebali napraviti s perilicom nakon što izvadite oprano rublje

Postoje mala, ali važna pravila uz koja će vaša perilica rublja dulje trajati i bolje raditi. Iako većina ljudi pomno bira deterdžente i programe pranja, često se zanemari jednostavan korak koji može spriječiti neugodne mirise i produžiti vijek trajanja uređaja.

Nakon što izvadite oprano rublje, vrata perilice uvijek je dobro ostaviti otvorena. Razlog je vrlo jednostavan – tako omogućujete da se unutrašnjost prozrači i osuši. Ako se vrata odmah zatvore, vlaga koja ostaje nakon ciklusa pranja zadržava se u bubnju i na gumenim dijelovima, što pogoduje razvoju plijesni i stvaranju neugodnih mirisa.

Posebno osjetljivo mjesto je gumena brtva na ulazu u bubanj. Na njoj se često zadržava voda i sitne čestice deterdženta, pa je dobro nakon pranja gumu prebrisati suhom krpom. Taj mali ritual spriječit će nakupljanje vlage i naslaga koje dugoročno mogu oštetiti perilicu.

Uz to, redovito provjetravanje i čišćenje gume znači i da će vaša odjeća dulje mirisati svježe, bez neželjenog "ustajalog" mirisa koji zna ostati na tkaninama. Dakle, zlatno pravilo glasi: ne zatvarajte vrata perilice odmah nakon vađenja rublja. Ostavite ih barem nekoliko sati otvorenima i povremeno prebrišite unutrašnjost – jednostavan trik koji čini veliku razliku, piše Zadovoljna.