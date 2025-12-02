Ovih pet stvari nikad niste i nikada nećete sanjati

Iako snovi znaju biti kaotični i živopisni, znanstvenici ističu da određeni elementi gotovo nikada ne ulaze u našu snovnu stvarnost. Analize tisuća zabilježenih snova pokazuju da se pet stvari pojavljuje iznimno rijetko – i to ne slučajno, već zbog načina na koji mozak funkcionira tijekom REM faze sna.

1. Telefoni i ekrani

Unatoč tome što nam telefoni dominiraju svakodnevicom, u snovima ih gotovo nikad nema. U velikoj bazi od 16.000 snova, telefoni su se pojavili u tek 3 % zapisa. Stručnjaci objašnjavaju da uređaji modernog života nemaju ulogu u evolucijskoj svrsi snova – „simulaciji prijetnje“, mehanizmu kojim mozak vježba opasne situacije.

2. Pisani tekst

Čitati u snu gotovo je nemoguće. Kada se tekst i pojavi, obično se pretvara u besmislice. Razlog je smanjena aktivnost dijelova mozga zaduženih za jezik i procesiranje pisanih simbola.

3. Brojevi

Matematičke jednadžbe, brojevi na satu ili bilo kakvi stabilni numerički prikazi rijetki su i najčešće iskrivljeni. Snovi nisu stabilne vizualne scene, nego mentalne konstrukcije koje se stalno mijenjaju, pa mozak teško održava precizne detalje poput brojki.

4. Mirisi i okusi

Iako na javi stalno osjećamo mirise i okuse, u snovima ih gotovo nema – prijavljuje ih tek oko jedan posto ljudi. Vjeruje se da su olfaktorni centri u mozgu slabije povezani s vizualnim i slušnim sustavima koji dominiraju snovima.

5. Vlastiti odraz

Gledanje u ogledalo u snu gotovo nikad ne otkriva realističan odraz. Ljudi umjesto sebe vide iskrivljene verzije, druge osobe ili fantastične transformacije. Mozak jednostavno ne generira dovoljno stabilnu sliku da bi precizno reproducirao vlastito lice.