Ovih pet simptoma otkrivaju da imate manjak vitamina D u tijelu

Vitamin D važan je za zdravlje kostiju, imunosni sustav i opću dobrobit. Unatoč tome, više od milijardu ljudi diljem svijeta ima manjak tog vitamina. U nekim zemljama čak polovica populacije nema dovoljno vitamina D.

Kada tijelu nedostaje ovaj važan nutrijent, ono to pokazuje kroz različite simptome. Prepoznavanje tih znakova na vrijeme može spriječiti ozbiljne zdravstvene probleme poput osteoporoze, bolnih kostiju i povećanog rizika od prijeloma, prenosi Index.

1. Stalni osjećaj umora

Jedan od prvih znakova manjka vitamina D je kronični umor. Osoba se može osjećati iscrpljeno čak i nakon dovoljno sna. Vitamin D pomaže u stvaranju energije, a kad ga nema dovoljno, tijelo se teško nosi s pretvaranjem hrane u gorivo. Ako ste stalno umorni bez jasnog razloga, posavjetujte se s liječnikom.

2. Česte infekcije i bolesti

Vitamin D ima važnu ulogu u obrani tijela od bolesti. Ako vam imunitet često "pada", prehlađujete se ili imate česte upale dišnih puteva, to može biti znak manjka. Brojna su istraživanja povezala niske razine vitamina D s većim rizikom od infekcija poput prehlade, bronhitisa i upale pluća.

3. Bolovi i slabost u mišićima

Ako osjećate neobjašnjivu bol ili slabost u mišićima, uzrok bi mogao biti nedostatak vitamina D. Ovaj vitamin potreban je za pravilan rad mišića. Simptomi mogu biti blagi, ali i toliko jaki da ometaju svakodnevne aktivnosti. Mnogi ove simptome pripisuju umoru ili starenju, no ako traju, potrebno je testirati razinu vitamina D.

4. Promjene raspoloženja

Niske razine vitamina D mogu utjecati i na vaše raspoloženje. Osjećaji tuge, tjeskobe ili razdražljivosti mogu imati biološki uzrok. Vitamin D pomaže u stvaranju serotonina, hormona koji utječe na osjećaj sreće i smirenosti. Nedostatak ovog vitamina povezan je s depresijom i anksioznošću.

5. Bolovi u kostima

Vitamin D pomaže tijelu da upija kalcij, koji je ključan za čvrste i zdrave kosti. Ako ga nema dovoljno, kosti postaju osjetljive, mekane i sklone prijelomima. To može dovesti do stanja zvanog osteomalacija - slabljenja kostiju, često popraćenog bolovima u kostima i donjem dijelu leđa.

Manjak vitamina D čest je, ali često zanemaren problem. Ako prepoznajete neke od ovih simptoma kod sebe, važno je napraviti krvne pretrage i posavjetovati se s liječnikom. Uz pravilnu prehranu, izlaganje suncu i, po potrebi, dodatke prehrani, razine vitamina D moguće je brzo vratiti u ravnotežu.