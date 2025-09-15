Ovih pet namirnica nikada ne smijete kuhati zamrznute

Stručnjaci upozoravaju da se neke namirnice mogu sigurno kuhati izravno iz zamrznutog stanja, ali druge se moraju najprije odmrznuti. Kako biste izbjegli želučane tegobe ili nešto ozbiljnije, stručnjaci su naveli koje je smrznute namirnice sigurno kuhati takve kakve jesu, a kojih se treba kloniti. Smrznuti obroci praktični su – osobito kad ste u stisci s vremenom ili nemate dovoljno svježih sastojaka.

Međutim, prema časopisu Which? i smjernicama Agencije za standarde hrane (FSA), mnogi ljudi možda nisu svjesni pravilnih pravila rukovanja smrznutom hranom, prenosi N1.

U svojim smjernicama navode da hranu treba zamrznuti prije isteka roka upotrebe kako bi bila sigurna nakon odmrzavanja. Također preporučuju da se “hrana odmrzava u hladnjaku” i da se “izbjegava odmrzavanje na sobnoj temperaturi”, jer to potiče rast bakterija.

Dakle, koje je namirnice sigurno kuhati iz zamrznutog stanja, a koje morate prvo odmrznuti? U nastavku su sva pravila koja trebate znati.

5 namirnica koje nikada ne biste smjeli kuhati izravno iz zamrznutog stanja

Piletina

Kobasice

Mljeveno meso

Kozice ili školjkaši

Domaće zamrznute porcije/obroci

Uzmimo piletinu kao primjer. I FSA i NHS preporučuju odmrzavanje u hladnjaku na temperaturi od 5 °C ili nižoj. Iako je to najsigurnija metoda, može potrajati 24 sata ili više, stoga je važno unaprijed planirati kako bi piletina bila spremna kada vam treba. Ako ste u žurbi, piletinu možete odmrznuti i pomoću postavke za odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici.

Kako biste provjerili je li potpuno odmrznuta, zarežite mali prorez na najdebljem dijelu – ne bi smjelo biti ledenih kristala i meso bi trebalo biti mekano posvuda. Izbjegavajte pranje sirove piletine, jer to prskanjem vode može širiti štetne bakterije i povećati rizik od trovanja hranom. Prilikom kuhanja, uvijek osigurajte da je piletina potpuno termički obrađena i vruća do sredine.

5 namirnica koje možete kuhati izravno iz zamrznutog stanja

Narezani kruh ili peciva

Voće

Vrhnje

Gotova (prepackaged) hrana

Većina povrća i začinskog bilja

Bosiljak, korijandar, vlasac i origano odlični su kandidati za zamrzavanje i mogu se dodavati izravno u jela poput umaka, curryja i variva bez prethodnog odmrzavanja. Ipak, nakon zamrzavanja ovo bilje gubi svježu teksturu, pa je bolje za kuhanje nego za dekoraciju. Važno je napomenuti da se svo bilje ne zamrzava jednako dobro. Nježnije vrste poput kopra mogu omekšati i izgubiti strukturu, dok čvršće – poput ružmarina i timijana – uglavnom bolje zadržavaju aromu i teksturu.