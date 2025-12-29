Ovih dana ste se opijali? Evo koliko vremena treba vašoj jetri za oporavak

Nakon božićnih blagdana i učestalih druženja uz alkohol, mnogi se suočavaju s posljedicama pretjerivanja. Iako se čaša vina ili piva često doživljava kao bezazlen dio blagdanske atmosfere, višednevno konzumiranje alkohola može ozbiljno opteretiti jetru.

Upravo zato se sve više ljudi početkom godine odlučuje na takozvani „Suhi siječanj“ – mjesec dana bez alkohola. Osim što nestaju mamurluk i umor, najveću korist od apstinencije ima jetra, organ zadužen za razgradnju alkohola i detoksikaciju organizma.

Već nekoliko dana intenzivnog pijenja može dovesti do nakupljanja masnoće u jetri, a simptomi uključuju mučninu, gubitak apetita, žutilo kože i očiju, oticanje trbuha i gležnjeva te izraženu pospanost. U blažim slučajevima, jetri je za oporavak često dovoljno oko dva tjedna bez alkohola, no trajanje oporavka ovisi o količini i učestalosti konzumacije, kao i o prethodnom stanju zdravlja.

Stručnjaci upozoravaju da kod osoba s težim ili dugotrajnim oštećenjima jetre ni kraća apstinencija nije uvijek dovoljna, a u nekim slučajevima preporučuje se potpuno odricanje od alkohola. Kod uznapredovalih bolesti jetre čak i jedno piće može dodatno pogoršati stanje.

Ako želite dugoročno sačuvati zdravlje jetre, najbolja odluka je smanjiti unos alkohola ili ga u potpunosti izbaciti. „Suhi siječanj“ može biti dobar početak – ne samo kao kratkotrajni detoks, nego i kao poticaj za trajnije, zdravije navike.