Ovi uređaji troše struju čak i kada ih ne koristite

Zvuči kao teorija zavjere, ali nije – dok spavate, određeni uređaji u stanu i dalje troše struju. I to ne malo, piše Krstarica.

Tihi su, ne svijetle, ne zuje, ali rade. Zovu se "nevidljivi potrošači" – uređaji koji ostaju priključeni na struju i troše energiju čak i kada se ne koriste.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Što su nevidljivi potrošači?

To su svi oni aparati koji se ne gase potpuno, već ostaju u standby načinu rada. Televizor, punjač za telefon, mikrovalna pećnica, Wi-Fi usmjerivač, zvučnici, pa čak i električni bojler.

Punjač u utičnici bez telefona? Troši. TV “ugašen” daljinskim? Troši. Mikrovalna s digitalnim satom? Troši.

Možda se čini da je riječ o par centi mjesečno, ali kada se zbroji...

Kako ih prepoznati i isključiti?

Prvo – treba pogledati što svijetli kada je "sve ugašeno". LED lampice, digitalni satovi, punjači koji su topli na dodir.

Drugo – korisno je koristiti produžni kabel s prekidačem. Jednim klikom gasi se sve što je priključeno.

Treće – valja se naviknuti vaditi punjače iz utičnice kada se ne koriste. Zvuči kao sitnica, ali kad se zbroji – nije.