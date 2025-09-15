Ove stvari nikada ne biste trebali držati u blizini električnog štednjaka

Neke stvari ne podnose visoke temperature, a pojedine čak mogu izazvati ozbiljne probleme poput požara ili trovanja hranom, prenosi N1.

U nastavku donosimo devet stvari koje treba odmah premjestiti na sigurnije mjesto:

Začini

Iako je praktično imati začine nadohvat ruke dok kuhate, toplina i para mogu smanjiti njihovu aromu i intenzitet. Eterična ulja, koja začinima daju karakterističan miris i okus, lako isparavaju na višim temperaturama.

Papirnati ručnici

Papir je lako zapaljiv materijal, pa držanje ručnika u neposrednoj blizini štednjaka povećava rizik od požara. Bolje ih je čuvati dalje, ali na mjestu gdje su i dalje dostupni.

Ulje za kuhanje

Ulja poput maslinova i onih od raznih sjemenki vrlo su osjetljiva na toplinu. Ako ih čuvate preblizu izvora topline, mogu brzo užegnuti i izgubiti kvalitetu.

Kuhinjski aparati

Električni uređaji poput blendera, tostera ili čak punjača za telefone mogu se oštetiti ako su izloženi toplini. Također postoji mogućnost pregrijavanja pojedinih komponenti.

Kvarljive namirnice

Voće, povrće, mliječni proizvodi i druge lako kvarljive namirnice brže propadaju ako se nalaze blizu izvora topline. To ne utječe samo na njihov okus, nego može biti i zdravstveno rizično.

Sredstva za čišćenje

Mnogi proizvodi za čišćenje sadrže zapaljive kemikalije. Ako dođu u kontakt s plamenom ili velikom toplinom, mogu izazvati požar ili ispuštati štetne pare.

Konzervirana hrana

Iako se konzerve čine dugotrajnom i stabilnom opcijom, nisu predviđene za skladištenje na visokim temperaturama. Toplina može utjecati na kvalitetu sadržaja i izazvati kvarenje.

Ocat

Baš kao i ulja, ocat je osjetljiv na promjene temperature. Ako se često zagrijava, može doći do promjene okusa i smanjenja njegove učinkovitosti kao dodatka jelima.

Alkohol

Držanje alkoholnih pića u blizini štednjaka nije preporučljivo. Alkohol je lako zapaljiv, što predstavlja rizik, a toplina može negativno utjecati i na kvalitetu pića.