Ove namirnice skidaju mast s trbuha: Smanjuju glad, snižavaju kolesterol i tlak

Stručnjak za prehranu i poznati liječnik Michael Mosley naveo je pet skupina namirnica koje bi, prema njegovu mišljenju, trebalo redovito uključivati u prehranu ako želite smršavjeti i postići vidljive rezultate. Kao prvi korak savjetuje da se masno meso zamijeni nemasnim varijantama poput piletine i ribe. Također preporučuje da se krumpir na tanjuru češće zamijeni povrćem.

Prema njegovim savjetima, svi koji žele izgubiti kilograme trebali bi se okrenuti 'nemasnim proteinima', ribi, puretini, pilećim prsima i tofu siru, jer sadrže malo zasićenih masnoća, a bogati su vitaminom B12.

'Prehrana bogata nemasnim proteinima ima brojne zdravstvene prednosti: smanjuje glad, snižava krvni tlak, pomaže u kontroli tjelesne težine, poboljšava mišićnu masu i snagu te smanjuje rizik od osteoporoze jer su nemasni proteini izvrsni za zdravlje kostiju', kaže dr. Mosley.

Kao dobar izbor za mršavljenje izdvojio je i orašaste plodove poput badema, indijskih oraščića, lješnjaka i pistacija, koje ubraja među 'najzdravije namirnice' jer sadrže zdrave masnoće, proteine, vlakna i vitamin E. Osim toga, pomažu u snižavanju kolesterola i pridonose zdravlju srca. Iako mnogi misle da ulja treba izbjegavati tijekom dijete, tvrdi da maslinovo ulje može imati pozitivan učinak, uključujući snižavanje krvnog tlaka, piše Story.

Na svojoj internetskoj stranici Fast 800 istaknuo je pet skupina namirnica, pri čemu je naglasio da su 'povrće bez škroba' poput brokule, špinata, cvjetače i krastavaca bolji izbor od škrobnog povrća poput krumpira.

'Sadrže obilje vitamina, minerala i drugih važnih hranjivih tvari poput fitokemikalija koje pomažu u probavi, snižavaju kolesterol i smanjuju rizik od dijabetesa tipa 2. Uz tako važne zdravstvene dobrobiti, nema potrebe brojati (vrlo minimalno) kalorije kada ih dodajete na svoj tanjur', objasnio je.

Dodao je i da nema potrebe potpuno izbaciti mliječne proizvode iz prehrane te smatra da punomasne verzije mogu biti bolji izbor od onih s niskim udjelom masnoće.

'Možda će biti iznenađenje za one kojima je rečeno da izaberu opciju s niskim udjelom masnoće kako bi bili zdraviji, ali punomasni mliječni proizvodi poput grčkog jogurta ili punomasnog mlijeka vjerojatno su zdraviji izbor', tvrdi liječnik.

'Sadrže više esencijalnih masnih kiselina poput omega-3, visoke razine proteina, vitamina B12 i joda, za koje se zna da usporavaju kognitivni pad, smanjuju anksioznost i depresiju, kontroliraju razinu energije i poboljšavaju metabolizam', zaključio je dr. Mosley.