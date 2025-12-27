Ove namirnice nikada ne biste trebali konzumirati na prazan želudac

Kad ste gladni i nemate puno vremena, lako je posegnuti za prvom stvari koja vam se nađe pri ruci, osobito ujutro ili tijekom užurbanog dana. Ipak, određene namirnice i pića mogu znatno iritirati prazan želudac, posebno ako imate osjetljiv probavni sustav.

Kako biste izbjegli nelagodu, nadutost i žgaravicu, dobro je znati za koje namirnice stručnjaci smatraju da ih je pametnije ostaviti za kasnije.

Kava

Koliko god bila neizostavan dio jutarnje rutine, kava na prazan želudac često uzrokuje probleme. Kofein potiče lučenje želučane kiseline, što može dovesti do žgaravice, mučnine, nadutosti i osjećaja pečenja, piše Novi list.

Ako ne želite odustati od kave, najbolje ju je popiti nakon barem malog zalogaja; primjerice kuhanog jaja, malo orašastog maslaca ili uz dodatak punomasnog mlijeka ili kokosova mlijeka. To može ublažiti iritaciju želuca.

Ljuta hrana

Ako niste navikli na ljutu hranu, konzumacija na prazan želudac može izazvati probavne smetnje. Aktivne tvari iz ljutih začina mogu potaknuti ubrzanu probavu, grčeve, proljev i nelagodu.

Ljutu hranu je bolje uvoditi postupno i uvijek je kombinirati s drugim namirnicama, a ne jesti je samostalno na prazan želudac.

Slatka hrana

Započeti obrok kolačem ili slatkišem možda djeluje primamljivo, ali nije najbolja ideja. Slatka hrana na prazan želudac može izazvati nagli skok šećera u krvi, nakon kojeg često slijedi pad energije i umor.

Osim toga, veće količine šećera mogu povući tekućinu u crijeva i uzrokovati proljev. Prije slatkog je uvijek bolje pojesti nešto bogato vlaknima ili proteinima.

Čajevi s kofeinom

Crni i zeleni čaj sadrže kofein, koji može nadražiti želučanu sluznicu jednako kao i kava. Na prazan želudac mogu potaknuti pojačano lučenje kiseline i izazvati žgaravicu.

Biljni čajevi bez kofeina uglavnom su sigurniji izbor ako ih pijete prije jela, piše Novi list.

Jogurt

Iako je jogurt poznat po probioticima i dobrobitima za probavu, kod nekih osoba može izazvati iritaciju ako se jede na prazan želudac. Mliječna kiselina može povećati kiselost želuca i smanjiti učinkovitost dobrih bakterija.

Jogurt je bolje konzumirati uz obrok ili nakon njega, kada je želudac već „zaštićen“ drugim namirnicama.

Gazirana pića

Mineralna voda, gazirani sokovi i slična pića mogu uzrokovati nadutost, podrigivanje i nelagodu, osobito ako u želucu nema hrane. Mjehurići stvaraju pritisak i mogu potaknuti vraćanje kiseline.

Ako su pića zaslađena, dodatni je problem nagli porast šećera u krvi.

Masna i pržena hrana

Pržena hrana bogata mastima teško se probavlja i dulje ostaje u želucu. Na prazan želudac to može dovesti do pojačanog lučenja kiseline, bolova i žgaravice.

Ako već konzumirate masniju hranu, kombinirajte je s ugljikohidratima poput kruha, krumpira ili riže, koji mogu ublažiti kiselost.

Citrusi i citrusni sokovi

Naranče, grejp i sokovi od citrusa često se povezuju s doručkom, no njihova kiselost može iritirati prazan želudac i potaknuti žgaravicu, osobito kod osjetljivih osoba.