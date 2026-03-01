Ove namirnice ne biste trebali stavljati u plastične posude

Ispravno skladištenje hrane ključno je za očuvanje svježine, okusa i nutritivne vrijednosti namirnica. Osim što produljuje rok trajanja, pravilno čuvanje hrane važno je i za sigurnu pripremu obroka unaprijed te spremanje ostataka ručka ili večere.

U mnogim kućanstvima plastične posude prvi su izbor zbog praktičnosti i povoljne cijene. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nisu sve namirnice prikladne za pohranu u plastici, osobito ako je riječ o starijim ili jednokratnim spremnicima.

Takve posude mogu sadržavati kemikalije poput bisfenola A (BPA), koje se s vremenom, a posebno pod utjecajem topline, mogu otpuštati u hranu. Problem predstavljaju i izgrebane ili oštećene posude, kao i one koje se često koriste za zagrijavanje. Ogrebotine na plastici zadržavaju vlagu i pogoduju razvoju bakterija, što povećava rizik od kontaminacije, posebno kod čuvanja sirovog mesa. Upravo zato preporučuje se da se sirovo meso pohranjuje u staklenim posudama s dobro prianjajućim poklopcem.

Oprez je potreban i kod namirnica bogatih mastima, poput maslaca, sireva, masne ribe, orašastih plodova ili umaka na bazi vrhnja. Određeni spojevi iz plastike imaju svojstvo otapanja u mastima, što znači da mogu prijeći u hranu. Dugotrajna izloženost takvim tvarima potencijalno povećava rizik od kemijskog onečišćenja.

Slična situacija je i s kiselim namirnicama. Rajčica, agrumi, jogurt, kiseli kupus ili preljevi za salatu mogu reagirati s plastičnom površinom i potaknuti otpuštanje neželjenih spojeva. Uz to, kisela hrana često ostavlja mrlje i neugodne mirise na plastici, što dugoročno narušava higijenu i kvalitetu posuda.

Kao sigurnija i dugotrajnija opcija ističu se posude od stakla, keramike ili nehrđajućeg čelika. Ti materijali ne reagiraju s hranom, ne ispuštaju štetne tvari, lakše se održavaju i otporniji su na visoke temperature i habanje. Iako su početno skuplji, dugoročno predstavljaju pouzdanije i zdravije rješenje za svaku kuhinju.