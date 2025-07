Ove namirnice morate izbjegavati ako imate problema s bubrezima

Iako mnoge namirnice bogate oksalatima, poput špinata, cikle i badema, predstavljaju važan dio zdrave prehrane, osobe koje imaju problema s bubrezima ili su sklone bubrežnim kamencima trebale bi obratiti pozornost na njihov unos. Prekomjerna konzumacija oksalata može dovesti do nakupljanja u tijelu i izazvati ozbiljne komplikacije.

Najveća koncentracija oksalata nalazi se u lisnatom povrću poput špinata i blitve, ali i u cikli, soji, krumpiru s korom, nekim integralnim žitaricama, malinama, kiviju, bademima, orasima, indijskim oraščićima i kikirikiju. Osim njih, oksalati su prisutni i u rabarbari, rotkvicama, sladiću, kavi, čaju, kakau i čokoladi, piše tportal.

Prema preporukama stručnjaka, opća populacija nema razloga za zabrinutost oko oksalata u prehrani. Međutim, osobe koje su već imale bubrežne kamence od kalcijevog oksalata, one s uznapredovalim zatajenjem bubrega te osobe s određenim crijevnim bolestima trebaju kontrolirati unos oksalata.

Kako oksalati utječu na zdravlje?

Predoziranje oksalata može dovesti do vezivanja kalcija, magnezija i željeza u tijelu te formiranja struktura koje se slabo apsorbiraju, što rezultira manjkom ovih važnih minerala. Posljedično, tijelo nastoji izlučiti oksalate putem mokraće, što potiče stvaranje bolnih i opasnih bubrežnih kamenaca. Kod žena, višak oksalata povezan je s menstrualnim bolovima, neplodnošću i poremećajima spavanja.

Važno je znati da prevelika količina oksalata može ometati apsorpciju kalcija, povećavajući time rizik od osteoporoze. Stoga je ključno održavati balans u prehrani, osiguravajući dovoljan unos kalcija, posebice kod osoba koje konzumiraju namirnice bogate oksalatima.

Sumnja na previsoku razinu oksalata lako se može potvrditi analizom urina, a dodatne pretrage mogu pomoći u dijagnostici.

Preporuke za zdravu prehranu

Stručnjaci savjetuju da se povrće bogato oksalatima kuha i da se voda od kuhanja nakon toga baci, jer se time smanjuje sadržaj oksalata. Također, preporučuje se unos dovoljno kalcija, po mogućnosti istovremeno s oksalatnim namirnicama, kao i adekvatna hidracija - najmanje dve litre vode dnevno. Potrebno je izbjegavati visoke doze vitamina C jer se on u tijelu pretvara u oksalat, te raznovrsno jesti kako ne bi došlo do prevelikog unosa oksalata iz jedne vrste hrane.

Podršku zdravlju crijeva može pružiti određena bakterijska flora koja koristi oksalate kao izvor energije i time smanjuje njihovu apsorpciju u tijelu.