Ove kućne i vrtne biljke mogu biti štetne za vaše mačke

Mnoge popularne kućne i vrtne biljke često mogu biti otrovne za mačke, pa je bitno da obratite pažnju na ono što se nalazi u vašem domu.

Naime, ljiljani se često koriste kao ukras u domovima, ali iako na prvi pogled djeluju bezopasno, za domove s mačkama mogu predstavljati opasnost, piše Klix.

Mačke su po prirodi znatiželjne i sklone istraživanju prostora njuškanjem i grickanjem mnogih predmeta, uključujući i biljke. Ako dođu u kontakt s ljiljanima, bilo da pojedu dio biljke, poližu polen ili popiju vodu iz posude, mačke se mogu otrovati, piše PetMD.

Stručnjaci upozoravaju da su sve vrste ljiljana toksične za mačke te mogu izazvati akutno oštećenje bubrega koje u nekim slučajevima završava smrtnim ishodom.

Dvije vrste su posebno opasne i to ljiljani i dnevni ljiljani. Toksin koji dovodi do teških posljedica za mačke nije poznat. Uz to, jedno od najgorih načina trovanja je kroz polen. Mačka ne mora nužno pojesti biljku, već je dovoljno da se očeše o cvijet, nakon čega će polen ostati na njenom krznu. Shodno tome da su mačke pedantne životinje koje se redovno čiste, one će lizanjem krzna unijeti otrov u organizam.

Simptomi trovanja ljiljanom mogu se pojaviti već unutar nekoliko sati od izlaganja, a vlasnici trebaju obratiti pažnju na rane znakove poput povraćanja, pjene na ustima, gubitka apetita i letargije kod ljubimaca.

Ako sumnjate da je vaša mačka na bilo koji način došla u kontakt s ljiljanom potrebno je da se obratite veterinaru. Osim ljiljana i druge popularne kućne i vrtne biljke mogu biti otrovne za mačke.

Među njima su tulipani, narcisi, azaleje, oleandar, bršljan i kale. Uz to, prevencija je najbolja zaštita. Korisno je da se odlučite za biljke koje su sigurne za vaše mačke, poput ruža bez trnja, suncokreta, orhideja ili gerbera.