Ove jeseni upoznajte novu ekipu i uživajte u planinama: U tijeku upisi u planinarsku školu PK Gojzerice

Ljeto se bliži kraju i pravo je vrijeme da već sada planirate svoje (rano)jesenske aktivnosti. U Dalmaciji postoje brojna planinarska društva i klubovi koji organiziraju planinarske škole, a među njima je i vrlo aktivni Planinarski klub Gojzerice iz Splita.

Više o upisima u planinarsku školu kazala nam je predsjednica PK Gojzerice, Sanja Modrić.

"Škola kreće 23. rujna 2025. i to predavanjem u 19 sati u prostorijama splitskog HGSS-a na adresi Šibenska 41. Izleti se organiziraju nedjeljom, sve pod vodstvom naših stručnih vodiča.

Škola se odvija po programu HPS-a, a iskusni predavači i vodiči omogućit će vam dvomjesečnu čaroliju. Ovo je jedina škola bez stresa, koja mijenja život na bolje. Planinarska škola mnogima je uvod i prvi korak u otkrivanje ljepota i čarolija hrvatskih planina i onih u susjedstvu.

Upoznajte novo društvo, zabava je zagarantirana. Požurite s prijavama, mjesta je još malo", poručuje Modrić.

Prijave na mobitel ili e-mail Prijave na mobitel voditelju Domagoju Mamiću (099/8026897) ili na e-mail: pk.gojzerice@hps.hr, a za dodatne informacije dođite do kluba.

Planinarska škola je organizirani program edukacije koji provode planinarska društva s ciljem da polaznici steknu osnovna znanja i vještine potrebne za sigurno kretanje u planinama, sve po programu i standardima Hrvatskog planinarskog saveza. Profesionalnu predavači polaznike uče o orijentaciji u prirodi, planinarskoj etici, korištenju planinarske opreme, tehnici hodanja, prvoj pomoći, meteorologiji, zaštiti prirode. Program kombinira predavanja u prostorijama kluba s praktičnim izletima u planine, a završava ispitom i dobivanjem diplome o završenoj planinarskoj školi.

PK Gojzerice već su školovale generacije planinara od kojih su mnogi postali i planinarski vodiči, a osobito je atraktivan završni izlet koji obično uključuje noćenje na planini.

U nastavku pogledajte kako je bilo na jednom ljetnom izletu kluba u crnogorske planine.