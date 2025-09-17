Ove četiri loše navike koje mogu baš jako ubrzati starenje

Svakodnevne odluke o prehrani, kretanju, snu i nošenju sa stresom presudno utječu na to kako starimo, pokazalo je istraživanje u kojem je sudjelovalo 53 stručnjaka, među njima liječnici, dijetetičari i farmaceuti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Poruka stručnjaka je jednostavna i izravna: Usredotočite se na osnove. Davanje prioriteta svakodnevnoj tjelesnoj aktivnosti i zdravoj prehrani najučinkovitiji je način da se osigura zdravo starenje", istaknula je Shanley Chien, viša urednica za zdravlje u US News. Dodala je kako "ove navike ne moraju biti drastične promjene preko noći, već su to svakodnevne prakse koje mogu imati značajan utjecaj na našu dugovječnost", prenosi New York Post.

Evo za koje navike tvrdi da mogu ubrzati starenje.

Sjedilački način života

Čak 57 posto stručnjaka složilo se da je neaktivnost najveća pogreška koja ubrzava starenje. Vježbanje čuva duljinu telomera - zaštitnih kapica na kromosomima - čime se usporava biološko starenje, dok je sjedilački život povezan s upalama i gubitkom mišićne mase. "Kada je riječ o zdravom starenju, stručnjaci kažu da je najveća pogreška Amerikanaca nedostatak tjelesne aktivnosti", rekla je Chien.

Pušenje

Pušenje je s 34 posto glasova zauzelo drugo mjesto na listi najgorih navika. Ova navika dokazano oštećuje stanice i slabi imunitet, povećavajući rizik od raka pluća, srčanih bolesti, moždanog udara, dijabetesa tipa 2 i drugih kroničnih oboljenja.

Nezdrava prehrana

Treće mjesto, s 30 posto glasova, stručnjaci su dodijelili lošoj prehrani. Visoko prerađena hrana poput hrenovki, čipsa i gaziranih pića povezuje se s pretilošću, dijabetesom tipa 2, pojedinim vrstama karcinoma, ali i s depresijom, anksioznošću te rizikom od preuranjene smrti.

Manjak sna

Nedovoljno sna ozbiljno utječe na funkcije mozga, uključujući obnovu stanica, pohranu sjećanja i uklanjanje toksina. Stručnjaci preporučuju odraslima između sedam i devet sati sna svake noći. "Iako je nedostatak vježbanja velika briga, naše je istraživanje otkrilo da mnogi stručnjaci također navode lošu higijenu spavanja, nekontrolirani kronični stres i nedostatak smislene povezanosti kao značajne, ali često zanemarene pogreške u zdravom starenju", naglasila je Chien.