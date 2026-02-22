Ovako je izgledao ključni trenutak u spašavanju usred nevremena, za besprijekornu akciju zaslužan je kapetan iz Ploča

Jak jugo i problemi s pogonom prošli petak uzrokovali su pravu dramu na moru kod otoka Hvara, gdje je crnogorski motorni trajekt Trideseti avgust naišao na ozbiljne poteškoće u plovidbi.

Brod je zbog gubitka pogona znatno usporio te se, u otežanim vremenskim uvjetima, približavao opasnim dijelovima obale. Na intervenciju je odmah upućen remorker Hrabri iz luke Ploče, čija je posada satima pokušavala stabilizirati situaciju na uzburkanom moru. Kapetan Josip Marić (33) iz Ploča je u petak sudjelovao u spašavanju ovog broda.

Akcija spašavanja trajala je čak devet sati. Manevrabilnost trajekta bila je smanjena, no zahvaljujući koordinaciji posade i brzoj reakciji remorkera, brod je uspješno uhvaćen u tegalj.

Prošle noći je Trideseti avgust sigurno pristao u luku Stari Grad. U događaju nije bilo ozlijeđenih niti onečišćenja mora.

Portal Dalmacija Danas nalazi se u posjedu snimke tegljenja broda, zabilježene tijekom zahtjevne akcije u kojoj je remorker Hrabri izvukao trajekt iz iznimno teških uvjeta na moru.

