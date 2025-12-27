Ovaj znanstveno potvrđen trik može skratiti prehladu i gripu za čak dva dana

Jednostavna navika koju možete provoditi kod kuće mogla bi vam pomoći da se brže oporavite od prehlade ili gripe - i pritom zaštitite druge.

Prema istraživanju koje je ponovno privuklo pažnju stručnjaka, ispiranje nosa fiziološkom otopinom može značajno skratiti trajanje simptoma i smanjiti prijenos virusa.

Kanadski internist dr. Brandon Luu ovih je dana na društvenim mrežama podsjetio na manje, ali relevantno istraživanje koje je pratilo odrasle osobe oboljele od prehlade. Sudionici su bili podijeljeni u dvije skupine: jedni su koristili uobičajene metode liječenja poput odmora i bezreceptnih lijekova, dok su drugi redovito ispirali nos slanom otopinom, piše tportal.

Kraće trajanje bolesti i manje lijekova

Rezultati su pokazali da su osobe koje su koristile ispiranje nosa s tropostotnom fiziološkom otopinom u prosjeku bile bolesne dva dana kraće od onih koji su se oslanjali samo na standardnu terapiju. To znači 22 posto manje vremena provedenog u bolesti.

Osim toga, sudionici koji su ispirali sinuse koristili su 36 posto manje lijekova, a prijenos virusa na ostale članove kućanstva bio je smanjen za 35 posto. Simptomi poput začepljenog nosa, kihanja i kašlja trajali su do tri dana kraće.

'Uklanjanje virusa iz nosa i grla može pomoći da se brže oporavimo', napisao je dr. Lu, koji nije sudjelovao u samom istraživanju.

Kako ispiranje nosa djeluje?

Stručnjaci smatraju da se ispiranjem fizički uklanjaju virusne čestice prije nego što prodru dublje u organizam. Dodatno, kloridni ioni iz slane vode mogu potaknuti prirodni antivirusni odgovor tijela, povećavajući proizvodnju hipokloraste kiseline - spoja koji djeluje kao prirodni antimikrobni agens.

U studiji je čak 73 posto sudionika koji su ispirali nos imalo značajno smanjenje virusnog opterećenja, u usporedbi s 43 posto u kontrolnoj skupini, piše tportal.

Kako pravilno ispirati nos?

Autori studije preporučuju započeti s ispiranjem odmah pri pojavi prvih simptoma. Savjetuju miješanje tri čajne žličice morske soli s dvije šalice prokuhane i ohlađene destilirane vode. Važno je ne koristiti vodu iz slavine jer može sadržavati opasne mikroorganizme.

Postupak uključuje ulijevanje male količine otopine u jednu nosnicu te grgljanje iste tekućine 15 do 20 sekundi. Ispiranje se može ponoviti tri do šest puta dnevno, a kako se simptomi povlače, učestalost se smanjuje.