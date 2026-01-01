Ovaj zdravi čaj možda uništava vašu jetru

Zeleni čaj je oduvijek bio slavan zbog svojih zdravstvenih prednosti – od prevencije raka, bolesti srca i metaboličkih poremećaja do protuupalnih svojstava. Nije ni čudo što je drugi najpopularniji napitak na svijetu, a sve ga više ljudi pije i zbog mršavljenja, prenosi N1.

Zeleni čaj je popularan napitak od listova biljke Camellia sinensis, koji se minimalno obrađuje (ne fermentira), čime zadržava zelenu boju, antioksidanse (polifenole) i blagi učinak kofeina (tein). Pomaže metabolizmu, jača imunitet, poboljšava koncentraciju i štiti srce. Priprema se prelijevanjem listova vodom temperature oko 80 °C i ostavljanjem 2–3 minute, no ne preporučuje se osobama osjetljivima na kofein.

Ali… je li sve baš tako „zeleno“? Prema članku u časopisu GastroHep, prevelika konzumacija zelenog čaja može biti opasna za jetru.

Što treba znati o zelenom čaju

Profesor Stephen Malnick, voditelj interne medicine u Kaplan Medical Centeru i glavni autor istraživanja, ističe da bi tržište zelenog čaja u SAD-u moglo narasti na 27 milijardi dolara do kraja desetljeća. Ljudi ga obožavaju – ali postoji i tamna strana.

Zeleni čaj ponekad može biti mješavina biljaka iz različitih zemalja, a neke od njih mogu sadržavati male količine teških metala. Zato birajte isključivo visokokvalitetni čaj iz provjerenih izvora.

Također, iako rijetko, važno je znati da zeleni čaj u obliku ekstrakta u kapsulama kod pojedinih ljudi može izazvati probleme s jetrom, prema Nacionalnom centru za komplementarnu i integrativnu medicinu, piše Healthy.

Zašto svi vole zeleni čaj

Pun antioksidansa zvanih katehini, zeleni čaj ima impresivne zdravstvene prednosti:

Može smanjiti rizik od raka dojke, prostate i debelog crijeva.

Poboljšava zdravlje srca – bolja cirkulacija, niži kolesterol i manji rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

Ubrzava metabolizam i pomaže sagorijevanju masnoća, pa je odličan za mršavljenje i održavanje tjelesne težine.

Ali što je s jetrom?

Istraživači iz Izraela (Clalit Health Service) i Kaplan Medical Centera analizirali su studije i eksperimente te otkrili da određeni biljni toksini iz čaja kod nekih ljudi mogu izazvati upalu jetre. Ovo stanje naziva se HILI (Herbal-Induced Liver Injury) – rijetko, ali potencijalno ozbiljno.

Iako je zabilježeno tek oko 100 slučajeva diljem svijeta, HILI može dovesti do akutnog zatajenja jetre ili dugotrajnog oštećenja koje traje mjesecima ili godinama. Problem je što točan sastojak čaja koji uzrokuje oštećenje još nije u potpunosti poznat, a kombiniranje čaja s lijekovima ili drugim biljkama može dodatno pogoršati situaciju.

Kako ostati siguran

Umjerenost je ključ: držite se 2–3 šalice dnevno i izbjegavajte pretjerivanje.

Prije nego što zeleni čaj uvedete u svakodnevnu rutinu, razgovarajte s liječnikom – osobito ako uzimate lijekove.

Obratite pažnju na tijelo: bol u trbuhu, žutilo kože ili očiju, tamna mokraća – to su znakovi da ste pretjerali. Ako se pojave, odmah prestanite piti čaj i javite se liječniku.