Ovaj vikend će biti strašne gužve na cestama. Evo alternativnih pravaca.

Tijekom nadolazećeg vikenda u Hrvatskoj, počevši od petka 4. srpnja do nedjelje 6. srpnja, očekuje se intenzivan automobilski promet s obzirom na to da se u Zagrebu održava velik događaj na otvorenom na kojem se očekuje oko 500.000 posjetitelja, a ujedno je to prvi srpanjski turistički vikend, kada su prometne gužve i inače česte.

Kako bi se svim turistima olakšalo putovanje u i iz Hrvatske u tom razdoblju, Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica poduzeli su potrebne aktivnosti kako bi sve ključne informacije pravodobno stigle do naših gostiju s ciljem da što manje osjete posljedice povećanog prometa i na taj način njihov ulazak, boravak i povratak iz Hrvatske prođu što ugodnije i sigurnije.

Upravo zbog toga, kroz sve raspoložive kanale, uključujući predstavništva Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu, informacije o alternativnim pravcima i svim ostalim preporukama koje je izdao Hrvatski autoklub, distribuirane su medijima, turoperatorima, inozemnim autoklubovima i agencijama, s posebnim naglaskom na tržišta Slovenije, Austrije, Mađarske i Njemačke.

Nadalje, cjelokupan sustav turističkih zajednica, turističke udruge i organizacije u zemlji, kao i inozemne travel platforme te svi pružatelji usluge smještaja kroz sustav eVisitor, obaviješteni su o očekivanom pojačanom cestovnom prometu i preporučenim alternativnim prometnim pravcima tijekom 4., 5. i 6. srpnja 2025. godine te upućeni da redovito prate sve detaljne i aktualne informacije koje su dostupne na službenoj stranici Hrvatskog autokluba (https://www.hak.hr/vijest/2345/koncert-promet-zagreb-2025), koja se ažurira na dnevnoj bazi.

S obzirom na važnost i potrebnu širinu ove informacije, Ministarstvo turizma i sporta te Hrvatska turistička zajednica i ovim putem pozivaju sve lokalne i regionalne turističke zajednice kao i sve pružatelje usluga u turizmu da pravovremeno obavijeste svoje goste i partnere. Želimo zajednički učiniti sve kako bismo doprinijeli sigurnosti na cestama, boljoj protočnosti prometa i ukupnom zadovoljstvu naših građana i turist