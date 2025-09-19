Ovaj transparent je osvanuo u Dubrovačkoj ulici

Uoči derbija Hajduka i Dinama na rasprodanom Poljudu, u Dubrovačkoj ulici u Splitu osvanuo je transparent s porukom "Gazi gubu". Fotografije su se ubrzo proširile društvenim mrežama.

Transparent se pojavio dok je Splitom već vladao navijački naboj. Torcida je tijekom popodneva organizirala karusel, povorku vozila i motora koja je krenula s Lovrinca prema središtu grada. Ulice su bile prepune navijača i baklji, a gužva je osobito nastala kod kafića Krom, gdje se ranije dogodila i prometna nesreća u kojoj su sudjelovala osobno i policijsko vozilo.

Policija je večeras rasporedila pojačane snage, uključujući interventne jedinice, na prilazima stadionu i ključnim gradskim točkama. Bilo je policije i na prilazima hotelu Lav gdje spavaju Dinamovi igrači.