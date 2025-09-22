Ovaj skriveni botun u vašem autu može vam spasiti život

Dok su zračni jastuci, ABS i elektronička kontrola stabilnosti (ESC) postali standard o kojem većina vozača zna barem osnove, brojne druge spasonosne funkcije često ostaju neiskorištene jer vlasnici vozila i ne znaju da postoje. Među njima se ističe jedan gumb, obično označen kraticom "SOS", čija pravodobna uporaba može doslovno značiti razliku između života i smrti. Riječ je o sustavu eCall, automatskom pozivu u nuždi koji je postao tihi anđeo čuvar na europskim cestama, spreman reagirati u najkritičnijim trenucima čak i kada vozač to nije u stanju. Njegova najveća snaga leži u sposobnosti da drastično skrati vrijeme reakcije hitnih službi, ključni faktor koji spašava živote.

Sustav eCall, obavezan u svim novim modelima automobila i lakih komercijalnih vozila homologiranima za tržište Europske unije nakon 31. ožujka 2018. godine, osmišljen je s jednim ciljem: osigurati najbržu moguću pomoć u slučaju teške prometne nesreće. Njegova funkcionalnost je dvojaka. Primarno, sustav se aktivira automatski u trenutku ozbiljnog sudara, primjerice kada se aktiviraju zračni jastuci. Senzori u vozilu detektiraju snažan udar i samostalno uspostavljaju besplatan poziv prema jedinstvenom europskom broju za hitne slučajeve 112. Druga, jednako važna funkcija, jest ručna aktivacija. Pritiskom na spomenuti SOS gumb, vozač ili bilo koji putnik u vozilu može izravno kontaktirati najbliži centar za hitne situacije. Ova je mogućnost neprocjenjiva ako ste svjedok druge nesreće, ako netko u vozilu doživi iznenadni medicinski problem poput srčanog udara ili ako se nađete u opasnoj situaciji, primjerice zaustavljeni u voznoj traci bez mogućnosti sigurnog izlaska.

Kada se eCall aktivira, on ne uspostavlja samo glasovnu vezu. Istodobno, putem podatkovne veze, šalje hitnim službama minimalni, ali ključni set podataka koji im omogućuje brzu i preciznu reakciju. Taj paket informacija uključuje točnu GPS lokaciju vozila, vrijeme nesreće, identifikacijski broj vozila (VIN) te smjer putovanja, što je izuzetno važno na autocestama kako bi pomoć bila upućena u ispravnom smjeru. Na taj način, čak i ako su putnici bez svijesti ili u stanju šoka i ne mogu komunicirati s operaterom, hitne službe točno znaju gdje se nesreća dogodila i mogu odmah poslati policiju, vatrogasce i hitnu pomoć. Sustav funkcionira u svim zemljama članicama EU, bez obzira na to gdje je vozilo kupljeno ili registrirano, i za njegovo funkcioniranje nije vam potreban mobilni telefon, piše Večernji list.