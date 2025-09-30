Ova uobičajena navika povećava rizik od srčanih bolesti

Bolesti srca spadaju među najčešće zdravstvene probleme, no stručnjaci naglašavaju da se velik dio njih može spriječiti. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da se čak 80 posto slučajeva može izbjeći pravilnom prehranom i zdravim životnim navikama. Prehrana poput mediteranske ili DASH dijete, dovoljno sna, upravljanje stresom i redovita tjelovježba samo su neki od ključnih koraka koje preporučuju kardiolozi.

No, kako upozoravaju kardiolozi, postoji jedna svakodnevna navika koja značajno povećava rizik za srce, a većina ljudi to radi nesvjesno. Riječ je o dugotrajnom sjedenju.

"Ono što mnogi ne shvaćaju jest da dugotrajno sjedenje nije samo životna navika, nego zaseban kardiovaskularni rizični faktor. Što duže sjedimo, to je veći rizik od visokog tlaka, bolesti koronarnih arterija, moždanog udara i kardiovaskularne smrti", kaže kardiolog dr. Ramy Doss za Parade.

Slično naglašava i kardiologinja dr. Mona Shah, koja ističe da dugo sjedenje smanjuje razinu dušičnog oksida u tijelu, što povećava upale i šteti krvnim žilama.

"Srce najbolje funkcionira kada je tijelo u pokretu"

Oba stručnjaka dodaju da dugotrajno sjedenje usporava metabolizam i smanjuje aktivnost enzima koji razgrađuju masti.

"Kada satima sjedimo, protok krvi postaje slabiji, a razina šećera, kolesterola i krvnog tlaka raste, što povećava rizik za razvoj bolesti srca", objašnjava dr. Doss. Dr. Shah dodaje da sjedilački način života često vodi i do debljanja te pojave dijabetesa tipa 2, koji je usko povezan s povećanim rizikom od srčanih bolesti.

Iako redovita tjelovježba ima brojne koristi, stručnjaci upozoravaju da jedan intenzivan trening dnevno ne može u potpunosti poništiti štetne učinke dugotrajnog sjedenja. "Naravno da je vježbanje dobro, ali smanjuje rizik samo djelomično", kaže dr. Shah.

Dr. Doss dodaje usporedbu: "Ako popušite cigaretu ujutro, a ostatak dana jedete zdravo, to ne briše štetu od cigarete. Isto tako, ako vježbate sat vremena, a ostatak dana provedete sjedeći, dio koristi vježbanja se gubi".

"Srce najbolje funkcionira kada je tijelo u pokretu. Zdravlje srca ne čuvaju samo veliki potezi, nego mali, dosljedni koraci tijekom dana", zaključio je dr. Doss.