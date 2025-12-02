Ova splitska udruga daje djeci novu priliku za djetinjstvo: "Toplina doma i ljubav liječe više od bilo koje ustanove"

Udruga Tobolac već godinama predano radi na zaštiti, podršci i osnaživanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kao i njihovih udomitelja i posvojitelja. Osnovana 2017. godine, Udruga je danas prepoznata kao jedno od ključnih mjesta podrške obiteljima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

„Naša misija je posvećena osnaživanju i podršci djece, udomitelja i posvojitelja, s ciljem spašavanja djetinjstva“, istaknula je Karla Bandić, voditeljica programa Svitlom života, snagom znanja, jezikom ljubavi. Slogan koji ih vodi u radu glasi: „Sretno djetinjstvo za svako dijete.“

Snagom znanja i jezikom ljubavi

Program koji vodi Karla Bandić osmišljen je kako bi djeci, udomiteljima i posvojiteljima pružio stručnu, edukativnu i emocionalnu podršku izvan institucionalnih okvira.

„Kroz grupne i individualne susrete želimo izbjeći stigmatizaciju i marginalizaciju djece i odraslih. U opuštenoj i povjerljivoj atmosferi, uz podršku iskusnih udomitelja i stručnjaka mentalnog zdravlja, pružamo savjetovanje, edukaciju i poticajno druženje“, objašnjava Bandić.

U okviru programa održavaju se radionice poput PriČajanki u Tobolcu, ciklusa podrške Utjecaj traume na razvoj djeteta, te programa Krug sigurnosti i Usudi se, koji pomažu djeci i roditeljima u nošenju s emocionalnim izazovima i razvojnim teškoćama.

Spašavanje djetinjstva – odmah, a ne sutra

Predsjednica Udruge Tobolac, Margarita Vržina, udomiteljica i posvojiteljica s dugogodišnjim iskustvom, ističe važnost udomiteljstva kao pravovremenog načina spašavanja djetinjstva.

„Iako je po zakonu privremeni oblik skrbi, udomiteljstvom zapravo spašavamo djetetovo djetinjstvo. Dijete koje se izdvoji iz disfunkcionalne obitelji treba toplinu i stabilnost odmah – a udomiteljstvo to omogućuje“, kaže Vržina.

Naglašava i važnost razumijevanja da je svako dijete koje čeka obitelj ranjivo, ali ima pravo na ljubav, sigurnost i razvoj.

„Djeca nemaju luksuz čekanja dok sustav odluči. Odrasli mogu birati, ali djeca ne mogu – zato je na nama da djelujemo odmah“, ističe.

U domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi je trenutno smješteno 661 dijete mlađe od 18 godina. U stambenim zajednicama uz podršku, dakle mladih koji još uvijek pohađaju školu ili fakultet živi ih 240. Među njima je tek 150 do 200 djece s ispunjenim pravno-formalnim uvjetima za posvojenje. A na taj broj, kažu nam iz Udruge Tobolac, treba dodati još barem 500 djece iz tzv. „graničnih“ slučajeva, kada postoji mogućnost poboljšanja uvjeta u biološkoj obitelji, roditeljima se izriče mjera nadzora, no ona može biti izrečena najdulje na godinu dana. Nakon toga djecu treba izuzeti iz obitelji. Za tu djecu će se postupci tek pokretati. Za njih nema mjesta na smještaju u bilo kakvom obliku. Isto tako, odavno već nema mjesta za djecu za koju roditelji zahtjevom traže smještaj u udomiteljskoj obitelji kako bi bila bolje zbrinuta, kako bi dobila iskustvo sigurnog odrastanja, stekla razne vještine, naučila obavljati higijenu i ostalo, uostalom da imaju kakvo-takvo djetinjstvo.

Stvarnost sustava i potreba za promjenom

Prema podacima Udruge Tobolac, hrvatski domovi za djecu i dalje su prekapacitirani, dok je broj udomiteljskih obitelji kronično nedostatan.

„Najveći problem je što u domovima još uvijek borave i djeca mlađa od tri godine, iako bi po zakonu trebala biti smještena u obitelj“, upozorava Vržina.

Trenutno je u domovima u Hrvatskoj smješteno više od 600 djece, a tek manji broj ima ispunjene uvjete za posvojenje. U registru je oko 2470 udomitelja, ali tek polovica njih skrbi o djeci.

„Potrebna je veća osviještenost i spremnost odraslih da stave potrebe djeteta na prvo mjesto. Jer dijete ne treba ustanovu, nego – obitelj“, poručuje Vržina.

Sretno djetinjstvo za svako dijete

Udruga Tobolac danas okuplja stručnjake, udomitelje, posvojitelje i volontere koji svojim radom mijenjaju živote djece. Njihova poruka ostaje jasna: svako dijete zaslužuje priliku za sretno djetinjstvo, a podrška zajednice ključna je da se to i ostvari.

„Pozivamo sve koji razmišljaju o udomiteljstvu ili posvojenju da nam se jave. Tu smo zbog njih, a prvenstveno – zbog djece koju zajedno možemo spasiti“, zaključuje Vržina.

Svije(s)t roditeljstva – radionice koje mijenjaju perspektivu

Udruga Tobolac provodi i projekt Svije(s)t roditeljstva, koji je od prosinca 2024. do studenoga 2025. realiziran u partnerstvu s Udrugom Klub roditelja i trudnica Split, uz financiranje Ministarstva demografije i useljeništva. Projekt je osmišljen kao odgovor na rastuće potrebe roditelja i skrbnika koji se suočavaju s kriznim situacijama, emocionalnim opterećenjem i izazovima roditeljstva.

U sklopu projekta održan je niz edukativnih radionica:

„Mogu li roditelji izgorjeti?“ – ciklus posvećen sindromu roditeljskog izgaranja, uz stručnu podršku psihoterapeuta i facilitatora.

„Biti tu“ – program od četiri radionice za roditelje suočene s neplodnošću, spontanim pobačajem, mrtvorođenošću ili neonatalnom smrću, uz mogućnost 10 sati individualnog savjetovanja.

„Bio sam plah, a sada me nije strah“ – KBT program namijenjen roditeljima djece s anksioznim smetnjama.

Udruga je obilježila i Međunarodni dan obitelji (15. svibnja) te Dan mentalnog zdravlja (10. listopada) javnim prezentacijama stručnih istraživanja i prigodnim događanjima.

Tu je i program Svitlom života, snagom znanja, jezikom ljubavi je trogodišnji program koji se provodi u partnerstvu sa Zavodom za socijalni rad, područni ured Split uz potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, socijalne politike i obitelji.

"Trenutno provodimo treću godinu programa, a programske aktivnosti uključuju programe informativne, edukativne i savjetodavne uzajamne (peer to peer) grupne i individualne podrške udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima, zatim programe stručne intervencije udomiteljskim, posvojiteljskim i općenito obiteljima te promociju i zagovaranje udomiteljstva djece", kažu iz Udruge.

Planovi za 2026.: Novi programi, veća dostupnost i jača podrška

Udruga Tobolac i za 2026. godinu najavljuje snažne i inovativne programe usmjerene prema jačanju roditeljskih kapaciteta, prevenciji trauma i poticanju zdravog emocionalnog razvoja djece:

1. ACT terapija za udomitelje i posvojitelje

Online program koji koristi suvremeni ACT pristup (Acceptance and Commitment Therapy) kako bi osnažio odrasle koji skrbe o djeci s traumatskim iskustvima, pomažući im razumjeti, prihvatiti i podržati njihova emocionalna stanja.

2. Krug sigurnosti (Circle of Security)

Program za roditelje i skrbnike djece od 0 do 12 godina, usmjeren na razumijevanje dječjih potreba i razvoj sigurne privrženosti, temelja svakog emocionalno zdravog djeteta.

3. Prevencija vršnjačkog nasilja

Radionice za roditelje i odgojitelje o pozitivnom socioemocionalnom razvoju djece, važnosti suočavanja s neugodnim emocijama i otpornosti u svijetu snažnog utjecaja medija i društvenih mreža.

4. Info-pult i tjedan obiteljske podrške

Udruga nastavlja s dostupnošću info-pulta za sve postojeće i potencijalne udomitelje i posvojitelje. U siječnju i veljači organizirat će Tjedan obiteljske podrške, uz radio-emisiju o udomiteljstvu na Radio Suncu te tradicionalnu godišnju javnu tribinu.

Za društvo koje brine – i ne čeka

„Osnaživanje postojećih udomiteljskih obitelji, ali i stvaranje novih kapaciteta, prijeko je potrebno današnjem društvu. Potrebno je više rada na promociji udomiteljstva i rušenju predrasuda“, ističu iz Udruge.

Udruga Tobolac i dalje okuplja stručnjake, udomitelje, posvojitelje i volontere koji svojim radom mijenjaju živote djece. Njihova poruka ostaje jasna i snažna:

Svako dijete zaslužuje sigurnost, ljubav i priliku za sretno djetinjstvo — a zajednica je ključ da to postane stvarnost.

„Pozivamo sve koji razmišljaju o udomiteljstvu ili posvojenju da nam se jave. Tu smo zbog njih, a prvenstveno – zbog djece koju zajedno možemo spasiti“, poručuju iz Udruge Tobolac.