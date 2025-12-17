Ova jutarnja navika vam diže kolesterol, a da toga niste svjesni

Vjerojatno ste čuli izreku da je doručak najvažniji obrok u danu, a stručnjaci se slažu da je to posebno istinito kada je riječ o zdravlju srca. Iako možda mislite da su vaša jutra zdrava, jedan naizgled bezazlen ritual mogao bi s vremenom potiho povisiti vaš kolesterol. Riječ je o navici koju, prema nekim podacima, prakticira oko 15% odraslih - preskakanju doručka, piše EatingWell.

Istraživanja dosljedno povezuju preskakanje doručka s višim razinama kolesterola, čak i kada to dovodi do umjerenog gubitka težine. Stručnjaci za zdravlje srca objašnjavaju da postoji nekoliko ključnih razloga za to.

Remeti prirodni ritam tijela

Preskakanje doručka može poremetiti vaš cirkadijalni ritam, odnosno unutarnji sat tijela koji, između ostalog, kontrolira i metabolizam lipida. Kada je taj sat poremećen, to može utjecati na gene i enzime koji reguliraju kolesterol. "Bez tog jutarnjeg obroka enzim HMG-CoA reduktaza u jetri, koji kontrolira brzinu proizvodnje kolesterola, postaje aktivniji, proizvodeći više LDL i ukupnog kolesterola", kaže dijetetičarka Michelle Routhenstein.

S druge strane, doručak može pomoći u sprječavanju skokova kolesterola. "Normalno, sinteza kolesterola doseže vrhunac rano ujutro, ali jedenje doručka osigurava hranjive tvari koje pomažu u ublažavanju ovog procesa", dodaje Routhenstein.

Potiče prejedanje i želju za nezdravom hranom

Ako se tijekom dana uhvatite kako nepromišljeno grickate hranu bogatu ugljikohidratima ili mastima, uzrok bi mogao ležati u preskočenom doručku. "Preskakanje doručka može pokrenuti metaboličke promjene koje povećavaju proizvodnju kolesterola i također mogu uzrokovati prejedanje kasnije tijekom dana", kaže kardiolog, dr. Randy Gould.

To se događa djelomično zbog promjena u hormonima koji reguliraju apetit. "Dugotrajno jutarnje gladovanje može promijeniti hormone poput leptina i grelina, povećavajući glad i potičući inzulinsku rezistenciju", objašnjava Routhenstein. "Ova kombinacija može narušiti sposobnost vašeg tijela da ukloni kolesterol iz krvi, dodatno pridonoseći višim razinama LDL kolesterola", dodaje ona.

Iako su rezultati istraživanja mješoviti o tome dovodi li preskakanje doručka do većeg unosa kalorija, studije dosljedno pokazuju lošije razine kolesterola kod onih koji ga izbjegavaju.

Pada kvaliteta cjelokupne prehrane

Odgađanje prvog obroka može utjecati i na ukupnu kvalitetu vaše prehrane. "Preskakanje doručka često dovodi do većih obroka s manje hranjivih tvari kasnije tijekom dana", kaže Routhenstein. Takvi obroci mogu biti bogatiji zasićenim mastima i rafiniranim ugljikohidratima, što "izravno pridonosi stvaranju više LDL čestica i smanjuje zaštitne učinke HDL kolesterola", dodaje.

Istraživanja su pokazala da osobe koje preskaču doručak unose manje vlakana, vitamina i minerala, a više dodanih šećera, zasićenih masti i natrija, što sve može negativno utjecati na zdravlje srca.