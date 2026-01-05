Otvorene su prijave za deveto izdanje KLFM Radio škole

KLFM – Radio u zajednici organizira novo izdanje KLFM Radio škole koja će se održati od 26. do 28. siječnja. Trenutačno primamo prijave za novu, devetu generaciju polaznika i polaznica, a rok za prijavu je 22. siječnja.

KLFM Radio škola namijenjena je svim pojedincima starijima od 16 godina, a koji žele saznati kako funkcionira ili se sami uključiti u program community streaming radija. Za zainteresirane je nakon škole otvorena mogućnost pridruživanja našoj maloj radio zajednici volontera te sudjelovanje u radu radija KLFM (tehnika, realizacija programa, autorske emisije, organizacija i dr.).

Predznanje nije potrebno, samo dobra volja i ljubav prema radiju!

Trajanje škole je ukupno 12 sati (četiri sata teorije o konceptu i funkcioniranju community radija, dva sata o produkciji radijske emisije, te šest sati prakse u radio programu – sveukupno tri poslijepodneva). Cilj nam je polaznicima i polaznicama pružiti osnovna znanja o konceptu i misiji community radija, streaming radio tehnologiji, automatizaciji programa, realizaciji programa u studiju, suradnji kroz cloud servise te KLFM programu i emisijama, uz praktični rad iz studija radija. Škola će se održati u prostorijama Razreda i Medijskog centra Doma mladih u Splitu (Ulica slobode 28, južni ulaz, 3. i 4. kat), u poslijepodnevnim terminima.

Svi zainteresirani dodatne informacije mogu dobiti na email adresi info@klfm.org.

Program je potpuno besplatan i otvoren za sve zainteresirane, uz obveznu prijavu do 22. siječnja. Više o programu, kao i prijavnica, dostupno je na klfm.org (direktna poveznica na prijavnicu).

Program se realizira uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Splita, a u suradnji s Multimedijalnim kulturnim centrom Split. Dizajn vizuala potpisuje Filipa Ivanda.