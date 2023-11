OTVARANJE PRIGODNE IZLOŽBE U SKLOPU PROJEKTA: "Zanatstvo i obrtništvo u Splitu od antike do početka 20. stoljeća"

Kroz povijest grada Splita i obrtništva u njemu, obrtnici su djelovali i udruživali se u raznim oblicima i pod različitim nazivima, u skladu s tadašnjim vremenima. Njihova današnja organizacija, Udruženje obrtnika Split, ogranak je Hrvatske obrtničke komore.

"Naše dosadašnje znanje o kontinuitetu splitske obrtničke i zanatske organizacije seže do 11. studenoga 1968. godine. 2018., na pedesetu godišnjicu, odlučeno je da se pokrene projekt proučavanja povijesti obrtništva i zanatstva u Splitu a da se rezultati toga najprije prikažu javnosti na prigodnoj izložbi, a zatim i objave u stručno-popularnoj monografiji. Na tome angažirani su stručnjaci za pojedina razdoblja povijesti Splita", navode iz Udruženja obrtnika Splita, ogranaka Hrvatske obrtničke komore te nadodaju:

"Na izložbi prikazujemo dio do sada prikupljene građe, a radi upoznavanja javnosti s projektom i dijelom njegovih dosadašnjih rezultata. Izložba nije završetak projekta, već on ide dalje, prema konačnoj monografiji koju očekujemo dovršiti idućih godina. Istraživanje nas je već dovelo do novih spoznaja o povijesti obrtništva i obrtnika u Splitu, koje će biti objavljene u monografiji, a ove će, nadamo se, predstavljati poticaj drugim istraživačima da nastave ovaj rad", ističu.

"Jedan od poticaja pokretanja projekta je i činjenica da je povijest obrtništva u Splitu slabo obrađena, pogotovo ne sveobuhvatno i u dužem vremenskom razdoblju. To iznenađuje jer dokumentirana povijest rada splitskih i dalmatinskih obrtnika seže do rimskog doba, gdje je doslovno uklesana u kamenu, preko srednjovjekovnih notarskih i drugih perom ispisanih isprava, do raznih izvora novog vijeka. Autori ovog dijela projekta odlučili su istraživanje zaustaviti u godini 1914., kada su nastupile brojne krupne političke i društvene promjene, toliko krupne da zatvaraju jedno i otvaraju novo poglavlje mnogo čega pa i obrtništva. Vrijeme nakon te godine odlučili smo obraditi u nastavku projekta", naglašavaju te zaključuju:

"Obrtnici nisu ničiji politički ni strateški partneri, ne raspolažu investicijskim kapitalom ni političkom težinom, zbog čega su u javnosti nedopustivo zanemareni. Obrtnik ili zanatlija je homo faber - onaj koji nešto proizvodi svojim rukama i svojom glavom, prehranjujući time sebe i svoju obitelj. Ovim projektom želimo skrenuti pažnju na njegovu zanemarenu a nezaobilaznu ulogu u životu grada i njegovih stanovnika, kako kroz povijest tako i danas.

Ova prigodna izložba otvara se 11. studenoga 2023. godine u 17.00 sati, na 55. godišnjicu poznatog nam organiziranja, a održava se u prostorijama Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU (Palača Milesi), Trg braće Radić 7 (Voćni trg)", zaključili su.

Izložba će za javnost biti otvorena do 2. prosinca 2023. godine, a ulaz na izložbu je besplatan.

Radno vrijeme izložbe:

11.11.2023. - od 17.00 do 20.00 sati.

Od 12.11.2023. do 2. 12., od 9.00 do 20.00.