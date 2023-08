Otvaranje Lovely Days samostalnom izložbom Katarine Zdjelar

Festival se otvara samostalnom izložbom renomirane umjetnice Katarine Zdjelar koja će se održati u Galeriji Centra za kulturu Bol, a projekcije video radova, jednih od najpriznatijih umjetnika današnjice, kao što su Anri Sala, Pierre Huyghe ili Manon de Boer… čije radove je, u dijalogu s Katarininim, stavila kustosica Zorana Djaković Minniti, biti će održane u nastavku festivala.

O umjetnici:

Katarina Zdjelar odrasla je u Beogradu i živi u Rotterdamu. Njeni radovi uglavnom su u mediju pokretnih slika i instalacija, a istražuju način na koji tijelo susreće drugo kao mjesto otpora i mogućnosti. Glas, glazba, zvuk i jezik glavni su interesi njezine prakse. Zdjelar je magistrirala likovnu umjetnost na Institutu Piet Zwart u Rotterdamu, diplomirala je na Sveučilištu umjetnosti u Beogradu i završila dvogodišnji boravak na Rijksakademie van beeldende Kunsten u Amsterdamu. Zdjelar je predstavljala Srbiju na 53. Venecijanskom bijenalu i sudjelovala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u inozemstvu kao što su 11. Berlinsko bijenale, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam; Metropolitanski muzej fotografije, Tokio; Zaklada Frieze, London; Casino Luksemburg; De Appel, Amsterdam, MACBA Barcelona; MCOB Muzej suvremene umjetnosti Beograd; Muzej Sztuki Lodz. Dobitnica je nekoliko nagrada, a nedavno Nagrade MMSU 24. Zagrebačkog salona (2019.), Nagrada Dolf Henkes (2017.), te je bila i jedna od nominiranih za nizozemsku nagradu Prix de Rome (2017., 2010.). Zdjelar je također profesorica na Institutu Piet Zwart (MA Fine Art), WdKA Rotterdam i MAR (Master Artistic Research) na Kraljevskoj akademiji umjetnosti u Den Haagu.

O festivalu:

Festival umjetnosti, umjetničkog filma i videa LOVELY DAYS nastao je na inicijativu međunarodno priznate hrvatske umjetnice bolskih korijena Renate Poljak koja je svoje iskustvo umjetničkog rada pretočila u ovaj projekt i u suradnji s Centrom za kulturu Općine Bol pokrenula ovaj jedinstveni festival suvremene umjetničke tematike.

LOVELY DAYS je posljednje desetljeće postavio Bol kao punkt za suvremenu umjetnosti za vrijeme ljetnih mjeseci u Hrvatskoj.

Bolska publika je u prethodnih godina održavanja festivala vidjela više od 220 umjetničkih filmova, te samostalne izložbe Igora Grubića, Marka Tadića, te ove godine Katarine Zdjelar. Festival i izložbe potiču žive diskusije te već godinama pobuđuju zanimanje publike za suvremenu umjetnost i audio vizualni izričaj.

Filmski program

Večer nakon otvaranja izložbe, u srijedu 9. kolovoza, započinje filmski program u izboru kustosice Zorane Djaković Minniti.

Filmski program koncipiran je u odnosu na radove i teme kojima se Katarina Zdjelar bavi, kao što su; glas, glazba, zvuk i jezik te njihove ekstenzije u pogledu otpora i mogućnosti u susretu s drugim(ima).

Tijekom prvog dana projekcija u Teatrinu, 9.08. Katarinin možda i najizlaganiji rad „Shoum“ bit će stavljen u dijalog s radovima umjetnika iz Argentine, Belgije i Ruande koji govore o mogućnostima stvaranja novih, vlastitih prostora u kojima bi se stvari mogle drugačije razumjeti i govoriti.

Na programu su filmovi:

Katarine Zdjelar, Shoum, 2009, 7 min

Gabriela Golder, Conversation Piece, 2012, 18 min

Philbert Aimé Mbabazi Sharangabo, I got my Things and Left, 2018, 22 min

Eliane Esther Bots, In Flow of Words, 2021, 22 min

Drugi dan 10.08. ulazimo dublje u iskustvene prakse te kroz performativnije i eksperimentalnije pristupe u video radovima koji se bave istraživanjem prostora zvuka i glasa te njihovim odnosom prema tijelu i politici.

Na programu su filmovi:

Pierre Huyghe, Blanche-Neige Lucie, 1997, 4 min

Anri Sala, Làk-kat 3.0 (Brazilian Portuguese/Portuguese/Angolan Portuguese), 2016, 9 min 38 sec

Manon de Boer, one, two, many, 2012, 21 min 38 sec

Katarina Zdjelar, AAA (Mein Herz), 2016, 4min 30 sec

Program filmskih projekcija realizira se u suradnji s umjetnicama, umjetnicima, galerijama Esther Shipper, Auguste Orts, studijem Pierre Huyghe i Kulturnim centrom Beograda.

Festival se realizira uz podršku Općine Bol, Ministarstva Kulture RH, Mondrian Fonda iz Nizozemske te HAVC-a.

Ulaz na sva događanja je besplatan.