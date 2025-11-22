Close Menu

OTKRIVEN UZROK POŽARA Završen očevid u Policijskoj postaji Knin: Kuhinja u potpunosti izgorjela

Policijska uprava izvijestila je o nalazima očevida

Policijska uprava izvijestila je o nalazima očevida nakon požara koji je u petak navečer izbio u prostoru Policijske postaje Knin.

Podsjetimo, požar je izbio u 19.13 sati u jednoj prostoriji postaje, a prema tadašnjim informacijama sumnjalo se da je uzrok tehničke prirode.

Požar je lokaliziran u 19.52 sati, a u događaju nitko nije ozlijeđen. Nakon gašenja vatrogasaca, policijski službenici zajedno s inspektorom zaštite od požara obavili su očevid.

Novim priopćenjem policija potvrđuje da je očevidom utvrđeno kako je požar izbio zbog tehničkog kvara na hladnjaku u kuhinji.

Tom prilikom potpuno su izgorjeli razni električni aparati i kuhinjski elementi. Visina materijalne štete za sada nije utvrđena.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
2
Mad
0