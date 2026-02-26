Otac iz susjedstva slučajno ubio svoju bebu: Učinio je grešku koju rade mnogi roditelji

Desetomjesečna djevojčica iz Italije preminula je nakon tragične nesreće koja se dogodila dok je spavala s ocem u krevetu.

Stravičan događaj zbio se u subotu navečer, a kako je otac ispričao istražiteljima, on i kći zajedno su zaspali u istom krevetu. Nažalost, tijekom sna muškarac se nehotice okrenuo i cijelom težinom tijela pritisnuo dijete, prekinuvši joj dotok zraka.

Tek nakon buđenja, otac je shvatio da se dogodilo nešto užasno. Ugledao je tijelo svoje kćeri koje je već poprimilo plavu boju i koja više nije disala. Odmah je nazvao hitne službe, a liječnici su je na licu mjesta dugo pokušavali reanimirati, piše L'Unione Sarda.

Djevojčica je u beživotnom stanju prvo hitno prevezena u bolnicu De Lellis u Rietiju, a potom, zbog iznimne težine ozljeda, helikopterom je prebačena u Rim, u prestižnu polikliniku Gemelli.

Oštećenja mozga

Iako su liječnici u Rimu uložili nadljudske napore, djevojčica je podlegla ozljedama. Dugotrajni zastoj srca uzrokovao je nepopravljiva oštećenja mozga. Tijelo malene djevojčice nije izdržalo te je proglašena moždana smrt.

Ovaj tragični slučaj ponovno je otvorio rasprave o opasnostima spavanja roditelja u istom krevetu s malom djecom, praksi koju mnogi pedijatri godinama ističu kao visokorizičnu za dojenčad, piše Net.hr.