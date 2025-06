Otac i kćerka lovili ribu kod Hvara, nisu očekivali da će im zagristi morski pas: "Bila je prava borba..."

Ribarenje uz obale Hvara za obitelj Padovan iz Splita ovog je puta donijelo uzbuđenje koje se ne zaboravlja. Dok su u blizini mjesta Sveta Nedilja provodili dan na moru, bacajući parangal uobičajeno kao i svako drugo ljeto, Ljubo Padovan i njegova kći Zlata ni slutili nisu da će im mamac zagristi – morski pas.

"Bio je preko metar dužine. Bila je prava 'borba' izvući ga, ali smo ga na kraju pustili nazad u more", ispričao je Ljubo za Dalmaciju Danas. Morski pas uhvaćen je na ješku od sardele, a sve se dogodilo ujutro dok je obitelj uživala u spoju ribolova i kupanja.

Posebnu ulogu u cijeloj priči imala je Ljubina kći Zlata, koju otac od milja zove "Zlatna Zlata". "Ona je najaktivnija. Od rane zore s tatom u ribolovu. I baš ona je ulovila morskog psa... i onda ga pustila", rekao je s osmijehom.

Priča je tim ljepša jer nije završila trofejem za zid, već primjerom suživota i poštovanja prema prirodi. Morski pas je nakon kratkog susreta vraćen u njegovo prirodno stanište, iako nije zabranjen izlov ove vrste.



Pas piknjavac – tihi stanovnik naših dubina

Morski pas kojeg su Padovani ulovili pripada vrsti Mustelus punctulatus, kod nas poznatoj kao pas piknjavac. Ova vrsta ima vretenasto tijelo, s karakterističnom zaobljenom i malo spljoštenom glavom. Iza oka mu se nalazi mali otvor, tzv. prodisak, a tijelo mu je sivo posuto sitnim tamnim točkicama.

Pas piknjavac može narasti i do 190 centimetara duljine i težiti oko 25 kilograma. Obično živi na dubinama do 300 metara, no može se sresti i pliće, posebno na muljevitim i pješčanim terenima koje preferira.

Hrani se manjim ribama, rakovima i glavonošcima, a iako izgleda impozantno, ova vrsta nije opasna za čovjeka i često je plijen sportske ribolovne znatiželje. No, baš poput Zlate, mnogi ribari se odlučuju na – puštanje nazad.

U moru današnjih vijesti, ova nam priča iz Hvara dolazi kao lijep podsjetnik na snagu prirode, ali i važnost odnosa čovjeka prema svakom biću koje iz mora izroni samo nakratko.