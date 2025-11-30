Osvanulo sjećanje za Pabla Escobara u Slobodnoj...

U sjećanjima Slobodne Dalmacije objavljena je neobična i upečatljiva objava posvećena Pablu Emiliu Escobaru Gaviriji (1. XII. 1949. – 2. XII. 1993.). U kratkom tekstu, potpisanom kao "Tvoj brat Roso i ekipa iz La Rosse", izražava se tuga i nostalgija zbog njegova odlaska, uz poruku da "bez tebe ništa više nije isto" te da s godinama bol i žal sve jače rastu.

Osmrtnica navodi kako je nedjelja, svi su na okupu, ali njega nema, dok se uspomene "listaju kao knjiga", čime se dodatno naglašava osjećaj gubitka i trajne praznine. Na kraju se ističe da pokojniku beskrajno nedostaje te mu se želi mir – "duša ti se raja napojila".

Cijela objava, zajedno s fotografijom i navedenim datumima rođenja i smrti, objavljena je u Slobodnoj Dalmaciji u rubrici osmrtnice, sjećanja.