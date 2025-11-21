Osumnjičeni za požar Vjesnika su sinovi uglednih arhitekata i dizajnera?

Kako javlja Jutarnji list, istražitelji sumnjaju da su dva 18-godišnjaka oko 21.50 sati 17. studenoga došla prema dogovoru na križanje Slavonske i Savske. Otišli su potom do bočnog dijela Vjesnika, gdje su preskočili ogradu i ušli u krug posrnulog poduzeća u stečaju. Tamo ih je čekao već jedan maloljetnik s kojim su se, prema neslužbenim informacijama, uvukli u sam neboder kroz prozor na prvom katu. Jer cilj im je bio dospjeti na sami vrh nebodera, gdje je u izvidnicu malo prije njih već stiglo dvoje maloljetnika.

Stepenicama su se popeli do 15. kata i nakon kraćeg izviđanja prostorija nepromišljeno krenuli u pohod.

Policija nakon ranije obavljenih razgovora s ostatkom skupine, u kojoj je bila i jedna maloljetnica, sumnja da je prvi 18-godišnjak u hodniku kod stepeništa upaljačem koji je imao sa sobom zapalio kartonsku kutiju u kojoj je bio papir. Zatim je drugi 18-godišnjak, inače sin uglednih arhitekata i dizajnera, zapalio papir iz te kutije i potom ga odbacio. Bilo je to dovoljno da vatra u kutiji vrlo brzo bukne, a problem se krenuo samo nagomilavati i izmicati kontroli šireći se ostalim prostorijama i katovima jer je ta zapaljena kutija bila tik uz razvodnu kutiju od struje.

I upravo je to lokacija na koju su prvo stigli zagrebački vatrogasci nakon što su u 23.09 sati te kobne večeri zaprimili dojavu građana o požaru u zgradi Vjesnika.

Petero mladih zgradu je, navodno, napustilo desetak minuta prije nego što su alarmirani vatrogasci. A na ideju o ulasku u neboder došli su, prema informacijama Jutarnji lista, zahvaljujući dokolici i želji za izazovima. Surfajući po društvenim mrežama, pronašli su grupe o napuštenim objektima ili onima koji se slabo koriste. I u tim grupama pojedinci su objavljivali svoja iskustva dok su ih istraživali.

Naime, cilj tih skupina je u objekte neprimjetno ući i izbjeći zaštitare, snimiti se mobitelom za izazov na TikToku i ostaviti potom prostor neoštećen za nove avanturiste koji dolaze.

Upućeni u njihovu trenutačnu obiteljsku problematiku kažu nam da su obojica inače uzorni đaci dviju različitih zagrebačkih srednjih škola te da su ostali vidno zatečeni situacijom oko Vjesnika. Također im još nije sjela ni spoznaja da su zbog zapaljene zgrade uhićeni, da su im stavljene lisice i da je iza njih već noć odnosno dvije provedene pod ingerencijom policije.