OŠ Kamen-Šine domaćin Festivala tehničke kulture 'Tehnifest 2025.': Više od 250 splitskih učenika sudjeluje na radionicama

U suradnji s udrugama članicama, gostujućim zajednicama tehničke kulture i Osnovnom školom Kamen-Šine, Zajednica tehničke kulture Grada Splita organizira Festival tehničke kulture "Tehnifest 2025.", koji će se održati 30. rujna i 1. listopada 2025. godine u prostoru Osnovne škole Kamen-Šine u Splitu.

Očekuje se sudjelovanje oko 250 učenika škole domaćina, za koje će biti organizirane radionice iz područja modelarstva, elektrotehnike, programiranja, WeDo 2.0 robotike, elementarne robotike, 3D modeliranja pomoću 3D olovaka te elektronike. Osim radionica, učenicima će biti ponuđeno i predavanje iz astronomije, a – ako vremenski uvjeti budu povoljni – i astronomsko promatranje neba teleskopom.

Radionice obuhvaćaju širok spektar tema iz tehničke kulture, a vodit će ih iskusni mentori iz sljedećih udruga: Hrvatska zajednica tehničke kulture (Zvonimir Lapov-Padovan), Zajednica tehničke kulture Dubrovnik (Tomo Sjekavica), Društvo pedagoga tehničke kulture Split (Martin Olujić i Tome Kovačević), Klub mladih tehničara "Elektrotehničar", ETŠ Split (Josipa Šimunović), Udruga Meštri o tehnike (Ante Milić) i Zvjezdano selo Mosor (Zoran Knez).

Glavni ciljevi Festivala su popularizacija programa tehničke kulture te poticanje djece i mladih na uključivanje u tehničke aktivnosti koje nude kvalitetno i kreativno provođenje slobodnog vremena, ali i mogućnosti za dodatno obrazovanje i osobni razvoj.