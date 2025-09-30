OPET TIKTOK IZAZOV?! Večeras su djeca do 10 godina igrala opasnu igru na cesti. Moglo je završiti tragedijom: "Pričajte s njima prije nego budemo palili svijeće i ostavljali igračke"

Večeras se na Spinutu u Splitu dogodila opasna scena koja je mogla završiti tragedijom. Prema pisanju korisnika Facebooka. Prema pisanju korisnika Facebooka, četvero djece, do najviše 10 godina, igrala se rizične igre na pješačkom prelazu kraj ljekarne u Jobovoj.

- Dragi moji roditelji,

Četvero djece u dobi do najviše 10 godina igra se glupe igre ležanja na pješačkom prelazu, istrčavanja u zadnji čas, i pokazivanja guzice autima. 3 dečka i jedna plava curica s naočalama i pletenicama.

Pješački je kod ljekarne u Jobovoj.

Molim vas kao roditelj, pričajte s njima prije nego budemo palili svijeće i ostavljali igračke kod apoteke - napisao je jedan korisnik Facebooka.

Ranije se na društvenim mrežama spominjao opasan TikTok izazov poznat kao "Anđeo smrti". U tom izazovu djeca istrčavaju na cestu i leže pred nadolazećim vozilom, a zatim se u zadnji trenutak izmaknu. Takvo ponašanje nije samo nespretno, već i izuzetno opasno, jer može dovesti do ozbiljnih nesreća.

Roditelji, porazgovarajte s djecom i upozorite ih na opasnosti prije nego što se dogodi nesreća. Sigurnost naših najmlađih ne smije se zanemariti!