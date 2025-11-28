Općina Podstrana dodijelila 105 stipendija studentima i srednjoškolcima

U prostorijama Općine Podstrana danas su svečano potpisani ugovori o dodjeli stipendija za akademsku 2025./2026. godinu, a stipendije je primilo ukupno 105 učenika i studenata. Kako je na svom službenom Facebook profilu objavio načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, općina je i ove godine poseban naglasak stavila na poticanje deficitarnih zanimanja.

Od ukupnog broja stipendija, 52 su odobrene upravo za deficitarna zanimanja. Preostale stipendije dodijeljene su prema različitim osnovama: 42 stipendije prema ostvarenim rezultatima, dvije studentima sportašima, šest srednjoškolcima, dvije na temelju invaliditeta te jedna prema socijalnom statusu.

Visina stipendija određena je prema uspjehu u prethodnoj akademskoj godini. Tako je 11 stipendista ostvarilo pravo na 160 eura mjesečno, 31 stipendist na 135 eura, 35 stipendista na 110 eura, dok će 28 stipendista primati 70 eura mjesečno.

Nakon potpisivanja ugovora stipendistima su uručeni simbolični pokloni, a druženje je nastavljeno na prigodnom domjenku. Načelnik je pritom istaknuo kako su stipendije priznanje trudu, ustrajnosti i posvećenosti mladih, ali i poticaj da nastave graditi put znanja i osobnog razvoja.

Iz Općine poručuju da će i dalje ulagati u mlade generacije kako bi im se osigurali što bolji uvjeti za obrazovanje i razvoj potencijala, naglašavajući da su upravo mladi ključna snaga i budućnost Podstrane.