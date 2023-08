OPASNOST ZA DJECU I RODITELJE Dječica mogu nastradati, okoliš u blizini splitskog vrtića je kao tempirana bomba: Obećali su, ali...

Ružni i sramotni su prizori okoliša kod jednog splitskog vrtića. Naime, roditelji, djelatnici, ali i djeca muku muče s narušenim i derutnim okolišem u blizini Dječjeg vrtića "Veseli patuljci" na splitskom Neslanovcu.

Jedna čitateljica (podaci poznati redakciji Dalmacije Danas) javila nam se, te nam je dočarala sav užas lokaliteta koji se nalazi u neposrednoj blizini spomenutog vrtića. Tvrdi da su sprave oštećene te da nakon upozorenja ništa nije poduzeto.

Kome pripada igralište?

"Prije zatvaranja vrtića, još u lipnju 2023. godine, kolo na kojem se djeca vrte je netko skinuo i odložio sa strane. Doduše, kolo je kao i ostatak dječjih sprava oštećeno i apsolutno nitko ni na koji način nije reagirao da to prijavi ili popravi. Na moje upite o tome, samo sam dobivala odgovor kako se ne zna kome pripada to igralište; vrtiću ili gradu. Isto tako, slala sam mailove vrtiću "Radost" još prošle godine i ništa se nije učinilo, a još tad su bile ispod tobogana iskopane rupe i oštećenje kakvo je vidljivo na samom toboganu", govori za Dalmaciju Danas čitatelji.

Kaže da je slala mailove gradskim institucijama. No, oni su obećavali da će riješiti problem, ali isti nije riješen do današnjeg dana.

"Mogu reći da lošiji okoliš vjerojatno ne postoji oko nekog vrtića. Put do vrtića bude pun stakla na što sam slala mailove Čistoći ili Parkovima i nasadima. Oni su slali upute radnicima što očistiti, no staklo nije otišlo do idućeg jačeg vjetra. Zvala sam i za granje koje je ležalo mjesecima pokraj vrtića. Uklonili su ga tek na moj poziv uz informaciju da je to granje netko od stanara odsjekao i tako ostavio pa je to ležalo mjesecima dok ih nisam ja zvala", veli čitateljica.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Čitateljica, Dalmacija Danas Foto: Čitateljica, Dalmacija Danas Foto: Čitateljica, Dalmacija Danas Foto: Čitateljica, Dalmacija Danas Foto: Čitateljica, Dalmacija Danas Foto: Čitateljica, Dalmacija Danas

"Vrlo dobro će potvrditi moju priču"

Govori za Dalmaciju Danas da tete koje čuvaju vrtićku dječicu često ne izlaze iz prostorija vrtića zbog opasnosti od ozljeda djece, a nerijetko se u blizini otvorenog prostor vrtića 'pojavi' i neka životinja.

"Naravno da pokoji i miš bude na tom dječjem igralištu, to dobro znaju tete jer neke čak od njih nisu htjele voditi djecu u dvorište, a sve zbog ove situacije. Često je sve obraslo i toliko neuredno da nije ni čudo da se tu nitko ne igra. Mislim, da pitate tete u vrtiću, vrlo dobro će potvrditi moju priču jer isto tako dobro znaju da sam ih više puta pitala ima li nade za to igralište. Teško da je itko mogao dati ikakav odgovor. Radi se o vrtiću 'Veseli patuljci' na Neslanovcu", jasno će.

Smatra da se djeca i roditelji trebaju probiti kroz prašumu da bi došli do vrtića.

"Naravno, za par dana kreće s radom, ali pitam se je li neki od roditelja zaista sretan odvesti dijete ovamo, pogotovo što to više izgleda kao probijanje kroz prašumu, a ne kao odlazak u vrtić", istaknula je.

Obećali su, ali...

Dalmacija Danas je u posjedu maila na kojem je jasno obećano od strane službi Grada Splita da će se ovaj problem riješiti. No, to se još nije dogodilo...

"Ovo je mail i tu je sadržaj poruke. Naravno, gospodin im je rekao što će učiniti, no to staklo i dalje je ostalo na istom mjestu. Kako i ja vidim, ima godina i pol dana od toga. Još tad sam apelirala i upozoravala na loše sprave i nered oko vrtića", zaključila je Splićanka za Dalmaciju Danas.

Dalmacija Danas je uputila mail, odnosno novinarski upit nadležnim institucijama. Očekujemo njihov odgovor i isti ćemo po primitku odgovora objaviti na Dalmaciji Danas.