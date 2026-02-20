Close Menu

Opasna potjera u Trogiru: Maloljetnik motorom krenuo na policajca i pokušao ga podmititi

Doznaju se detalji

U srijedu, 18. veljače 2026. godine oko 13:50 sati u Trogiru, policajci interventne policije Split uočili su motocikl bez registracijskih oznaka koji je tijekom vožnje podignut na stražnji kotač te nastavio kretanje ulicama grada.

Nakon što su policajci uključili svjetlosne i zvučne signale na službenom vozilu te krenuli za motociklom, vozač je dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza izvršio radnju pretjecanja osobnog automobila te se nastavio kretati u smjeru sjevera. U blizini osnovne škole skrenuo je na pristupni put, gdje je zaustavio motocikl, ugasio ga i sišao s njega.

Kad je uočio policajce, ponovno je sjeo na motocikl i pokrenuo ga, ne postupajući po naredbi policije da se zaustavi. Potom je krenuo prema smjeru gdje se nalazio policajac, kojeg je jasno vidio, ali je unatoč tome ubrzao i krenuo izravno prema njemu. Policajac je bio prisiljen izmaknuti se kako bi izbjegao nalet motocikla.

U pokušaju zaustavljanja vozača, policajac ga je uhvatio za ruku, nakon čega su zajedno pali na tlo. Nad vozačem su potom uporabljena sredstva prisile (tjelesna snaga i sredstva za vezivanje). Uhićen je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Prisila prema službenoj osobi“.

Utvrđeno je da se radi o maloljetnoj osobi rođenoj 2008. godine, koja je u 14:55 sati dovedena u Policijsku postaju Trogir.

Protiv maloljetnika slijedi podnošenje optužnog prijedloga zbog više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uključujući upravljanje vozilom bez prava na upravljanje, opasnu vožnju i druge utvrđene prometne prekršaje.

Na mjestu događaja obavljen je očevid nad motociklom, koji je privremeno oduzet uz potvrdu o oduzimanju predmeta. Također je oduzeta prometna dozvola za kojom je raspisana potraga.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je i postojanje osnovane sumnje da je maloljetnik počinio i kazneno djelo „Davanje mita“, budući da je policajcima u tri navrata nudio novčani iznos od 1.000 eura kako bi izbjegao daljnje postupanje.

Maloljetnik je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, nakon čega mu je određen istražni zatvo

