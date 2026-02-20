Close Menu

Ono što se tog dana dogodilo na Peristilu mnogi nikada neće zaboraviti: Nitko nije organizirao, a došli su svi

Split za Balaševića – večer koja se ne zaboravlja

Danas se prisjećamo posebnog trenutka koji se dogodio na današnji dan, 20. veljače 2021., kada se na Peristilu u Splitu okupila sve veća masa građana i obožavatelja kako bi odala počast legendarnom kantautoru Đorđu Balaševiću.

Mnogi su se Splićani i gostujući fanovi spontano okupili na Peristilu, postavili svijeće, poruke i transparenata i uglas pjevali njegove najpoznatije pjesme, među kojima je posebno odjekivao 'Ringišpil'.

 

Balašević je kroz svoje pjesme i stihove ostavio neizbrisiv trag na generacije, a baš taj dan Split je pokazao koliko njegovo stvaralaštvo znači ljudima diljem regije.

Donosimo veliku fotogaleriju s dogaađaja:

