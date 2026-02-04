Omiljena namirnica se povlači s polica. Nemojte je više jesti

Državni inspektorat (DIRH) obavijestio je o opozivu proizvoda Polutrajna kobasica - Mesni narezak domaćeg proizvođača Obrt Kalinski. Proizvod se povlači iz opreza zbog mogućeg sadržaja glutena koji nije naveden u sastavu.

Podaci o proizvodu

Riječ je o proizvodu Polutrajna kobasica - Mesni narezak s LOT brojem 20251223 i rokom upotrebe do 23. veljače 2026. Proizvođač je Obrt KALINSKI trgovina, klaonica, prerada mesa i ugostiteljstvo, a zemlja podrijetla je Hrvatska.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

S obzirom na to da na proizvodu nije označen alergen gluten, on može predstavljati rizik za zdravlje potrošača osjetljivih na njega. Ipak, osobe koje nisu alergične na gluten mogu i dalje upotrebljavati proizvod bez ograničenja, navode iz Državnog inspektorata. Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani te Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju informacija o hrani potrošačima.