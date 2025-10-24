OK Ribola Kaštela ovog vikenda na gostovanju

Ove subote, 25. listopada prva seniorska momčad OK Ribola Kaštela gostovat će kod Rijeke u 4. kolu Superlige. Tijekom dvotjedne prvenstvene pauze zbog odgođenog trećeg kola na zahtjev zagrebačke Mladosti, odigrali su dvije jako dobre utakmice sa sportskim prijateljima OK Krka iz slovenskog Novog Mesta, što im je došlo kao odličan poticaj nakon neočekivanog poraza u Sisku u 2. kolu, koji su dosta teško primili.

Mladi dizač Ivo Mustapić: „Nikad nije lijepo doživjeti poraz, ali svi u ekipi daju maksimum na treninzima kako se taj poraz opet ne bi dogodio. Što se tiče utakmice, uvijek imamo isti cilj, a to je pobijediti. Mi smo ekipa koja uvijek ima visoka očekivanja i ambicije stoga ćemo imati i takav pristup. Ekipu Rijeke se ne smije podcijeniti, igraju jako dobro no smatram da ih s dobrom igrom možemo pobijediti”.

Utakmica u Dvorani Mladosti u Rijeci će početi u 17 sati uz direktan televizijski prijenos na MAXSPORT2.

Druga seniorska momčad - OK Ribola Kaštela II također će igrati ove subote i to derbi 4. kola u Zagrebu protiv HAOK Mladost II. Ekipe su dosta izjednačene – Kaštelani su 1. na tablici sa 6 bodova, a Zagrepčani 2. s 4 boda i utakmicom manje. OK Ribola Kaštela II je pobijedio Nuštar, Goricu i Željezničara, a u ranije odigranom 14. kolu izgubio od MOK Mursa, Osijek. Zagrebačka Mladost II je pobijedio Split i Rijeku II, a izgubio od Zadra. Utakmica u Zagrebu će početi u 15.15 sati.

Ovog vikenda počinje i Kadetska liga. Kadeti OK Ribola Kaštela 1. kolo odigrat će u nedjelju, 26. listopada u Zadru: prvu utakmicu od 13 sati protiv Rovinja, a drugu od 14.30 sati protiv Zadra.