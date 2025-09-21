OK Ribola Kaštela osvojio je prvi trofej pred novu sezonu; Pokal Novega Mesta! Na prestižnom trodnevnom međunarodnom turniru u Novem Mestu u Sloveniji pobijedili su sva tri protivnika; najprije češki Black Volley Beskydy, zatim srpski MOK Veliko Gradište i na kraju domaćina MOK Krka Novo Mesto.

Ekipa je odlično odigrala turnir, a jedan od najeksponiranijih Ante Kulušić izrazio je zadovoljstvo postignutim:

"Odigrali smo tri jako dobre utakmice, bili smo energični, dominirali smo tom energijom, živošću - tako bi trebala izgledati svaka utakmica. Mislim da možemo biti zadovoljni ovim turnirom, ovo nam je dobra podloga za sezonu, a vjerujem da su i treneri zadovoljni. Neke stvari još moramo popravit, još više stabilizirati, ali mislim da smo odigrali jedan jako, jako dobar turnir. Sad trebamo nastavit trenažni proces jer uskoro kreće sezona. Vraćamo se doma i treninzima, idemo iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening...i nadam se da će sve biti dobro, da ćemo ostati zdravi, jer što je najbitnije, nitko se nije ozlijedio i nadam se da će tako ostati. Nadam se da ćemo nastaviti s ovakvim ozbiljnim pristupom na svakoj utakmici i naravno, s dobrom igrom i pobjedama"