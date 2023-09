OK RIBOLA KAŠTELA Odbojkaši sezonu otvorili pobjedom

OK Ribola Kaštela je i ovu sezonu otvorio pobjedom protiv OK Zadar. U prvom kolu Superlige na gostovanju su ih dobili s 3:0 (7:25, 15:25, 22:25) za točno 60 minuta. Prvi set u furioznom ritmu su pokazali svoju nadmoć, drugi su odigrali rutinski, a u zadnjem se malo opustili, dopustili ekipi Zadra da se razigra, no na kraju su bez problema zaključili susret.

Glavni trener Ivan Rančić: "Zasluženo smo pobijedili, Zadar u ovom sastavu je ipak ekipa iz donjeg dijela tablice i borit će se za opstanak. Praktički prva dva seta su pokazatelj kako moramo igrati, odigrali smo zaista na dobrom nivou, bez obzira što je protivnik bio slab. Međutim, treći set je pokazatelj kako su moguće oscilacije u igri, jer ipak je to mlada momčad i čim smo malo počeli rotirati nije bio onaj pravi tonus u ekipi, odnosno pristup. No, bez obzira na sve, iskoristili smo dobro ovu utakmicu i idemo se sad pripremati za sljedeću. Zaista se primamo utakmicu po utakmicu i moramo ići protiv svakoga 200 posto ako mislimo skupljati bodove".

A prilika za nova tri boda ukazat će im se sljedećeg vikenda protiv OK Rijeka s kojim će u 2. kolu Superlige odigrati prvu ovosezonsku utakmicu na svom terenu.