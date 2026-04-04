OK Ribola Kaštela izborila polufinale doigravanja za prvaka Hrvatske

OK Ribola Kaštela plasirao se u polufinale doigravanja za prvaka Hrvatske, pobijedivši u četvrtfinalu MOK Marsoniju najprije u Slavonskom Brodu s 3:2, a potom danas (4. 4.) u uzvratu u Kaštelima s 3:1 (25:13, 23:25, 25:18, 26:24).

Poput prve utakmice u srijedu, i ova je bila i te kako uzbudljiva. Kaštelani su je energično otvorili, brzo dobili prvi set s 12 poena razlike i, kad je izgledalo da će to biti manje-više rutinski posao, Marsonia se razigrala i na kraju tijesno dobila drugi set. U trećem je ponovno dominirala Ribola, a četvrti je bio gotovo repriza drugoga. Marsonia se konstantno "dizala", vodila sve do same završnice, imala i set-loptu, ali je kaštelanska ekipa posljednja tri poena odigrala rutinirano i tako izborila još jedno polufinale.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Glavni trener Ivan Rančić: "Čestitam svojoj ekipi na pobjedi. Što reći, nismo izgledali dobro, bili smo u grču. Mislim da nas je zavaralo to što su oni došli bez prvog dizača. Moja ekipa mislila je da je to gotova utakmica, međutim, nakon prvog seta jednostavno smo se ugasili, čekali da oni stanu, ali oni nisu stajali, osjetili su taj trenutak... Jednostavno, bilo je previše oscilacija. Jedino dobro je pobjeda.

Čestitam svojoj ekipi. Gotovo 15 godina smo među četiri najbolje momčadi u Hrvatskoj, to je velik uspjeh za sam klub. Sada idemo proslaviti, ali naravno, ako želimo bilo što pokazati, naš talent, naš rad, moramo puno ozbiljnije izgledati u polufinalu protiv velikog favorita, osječke Murse."

Polufinalne utakmice igrat će se idućeg tjedna, prva u Osijeku, a druga u Kaštelima.