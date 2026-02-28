OK Ribola Kaštela dočekuje Centrometal u 15. kolu Superlige

Ove nedjelje, 1. ožujka prva seniorska momčad OK Ribola Kaštela odigrat će na svom terenu utakmicu 15. kola Superlige protiv OKM Centrometal.

Međimurci suna prvenstvenoj tablici trenutno sedmi s 10 bodova, a u 6. kolu su Nedelišću izgubili od kaštelanske ekipe s 3:1. Kaštelani su treći s 20 bodova i ovim susretom zaključit će mini ciklus od 3 utakmice u 7 dana.

Glavni trener Ivan Rančić: „Nakon ispadanja od Mladosti u polufinalu Kupa, okrećemo se novoj utakmici s iskusnim Centrometalom, sjajnom ekipi po imenima u kojoj je gotovo cijela šestorka igrala za hrvatsku reprezentaciju, tako da im ne nedostaje iskustva i kvalitete.

Možda na tablici to trenutno ne izgleda tako, ali oni se i dalje bore za visok plasman i sigurno će igrati bez respekta, a na nama je da odigramo jako dobru utakmicu, i da na domaćem terenu damo svoj maksimum.

Fokusirani smo na svaku sljedeću utakmicu bez nekog rezultatskog presinga ili kalkulacija, tako da očekujem još jedno dobro izdanje moje ekipe”.

Utakmica u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom počet će u 18 sati.