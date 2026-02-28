Close Menu

OK Ribola Kaštela dočekuje Centrometal u 15. kolu Superlige

Ribola Kaštela u nedjelju lovi nove bodove

Ove nedjelje, 1. ožujka prva seniorska momčad OK Ribola Kaštela odigrat će na svom terenu utakmicu 15. kola Superlige protiv OKM Centrometal.

Međimurci suna prvenstvenoj tablici trenutno sedmi s 10 bodova, a u 6. kolu su Nedelišću izgubili od kaštelanske ekipe s 3:1. Kaštelani su treći s 20 bodova i ovim susretom zaključit će mini ciklus od 3 utakmice u 7 dana.

Glavni trener Ivan Rančić: „Nakon ispadanja od Mladosti u polufinalu Kupa, okrećemo se novoj utakmici s iskusnim Centrometalom, sjajnom ekipi po imenima u kojoj je gotovo cijela šestorka igrala za hrvatsku reprezentaciju, tako da im ne nedostaje iskustva i kvalitete.

Možda na tablici to trenutno ne izgleda tako, ali oni se i dalje bore za visok plasman i sigurno će igrati bez respekta, a na nama je da odigramo jako dobru utakmicu, i da na domaćem terenu damo svoj maksimum.

Fokusirani smo na svaku sljedeću utakmicu bez nekog rezultatskog presinga ili kalkulacija, tako da očekujem još jedno dobro izdanje moje ekipe”.

Utakmica u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom počet će u 18 sati.

